وزير الخارجية الأمريكى يدين هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكد بلينكن فى اتصال هاتفى مع نظيره السعودى الأمير فيصل بن فرحان "ملتزمون بتحسين القدرات الدفاعية للتهديدات التي يشكلها الحوثيون".

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