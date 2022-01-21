الرئيس الأمريكى يناقش مع رئيس الوزراء اليابانى العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان خلال اللقاء، العلاقة الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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