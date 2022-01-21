تدريبات عسكرية لروسيا وإيران والصين فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية للقوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية تدربت على تنفيذ عمليات الإنقاذ ومكافحة القرصنة البحرية فى خليج عمان ضمن التدريبات "CHIRU 2022".





وأفادت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الجمعة: "نفذت سفن الأسطول البحرى الحربى الروسى بالتعاون مع القوات البحرية الصينية والإيرانية فى إطار الإجراءات العملية رمايات من منظومات المدفعية لإصابة أهداف وأجرت حرية ومناورة تكتيكية وتدربت على مهمات للبحث والإنقاذ فى البحر".

وأضاف البيان: "فى المرحلة الختامية من التدريبات CHIRU 2022 جرى العمل على تحسين القدرات العملية للأطراف على تنفيذ عمليات الفحص وتحرير سفينة يفترض أنها كانت محتجزة على يد قراصنة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم إشراك مروحية إنزال جوى ووحدات خاصة للحرس الثورى الإيرانى فى العملية الخاصة بتحرير السفينة، موضحة أن التدريبات جرت فى خليج عمان والمجال الجوى فوقه شمال مياه بحر العرب بمشاركة 14 سفينة قتالية وعدة سفن داعمة من قوات الدول الثلاث.