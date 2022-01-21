الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بحزب الله

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية وضع الميسر المالى المرتبط بحزب الله عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه التجارى عادل دياب على قائمة العقوبات.

كما أضافت: "تُظهر جهود التهرب من العقوبات التى قام بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالى الدولى، وجمع الأموال لدعم أعماله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى".

كذلك أشارت إلى أن نشاطات ميليشيا حزب الله "تقوض استقرار وأمن وسيادة الشعب اللبنانى".

من جهته قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بحزب الله على قائمة العقوبات "يفضح ويستهدف إساءة استخدام حزب الله للنظام المالى الدولى لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار بينما يعانى الشعب اللبنانى خلال أزمة اقتصادية غير مسبوقة فى لبنان".

كما أضاف نيلسون أن "الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال الخاصة بها".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت الثلاثاء عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبنانى، قائلة إن نشاطهم فى تسهيل التعاملات المالية للميليشيا المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية فى وقت يشهد فيه البلد أزمة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية فى بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلى محمد الداون وجهاد سالم العلم وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات.

كما أضافت أنه "من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العينى والمالى عبر القطاع التجارى المشروع من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية".

كذلك أوضحت أن إجراء الثلاثاء يوجب تجميد جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة فى الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، كما يحظر على الأمريكيين أى تعاملات متعلقة بهذه الممتلكات.