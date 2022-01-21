نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على سكني الاراضي المجانية 2022 – 1443 والتسجيل في منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن مبادرة سكني الاراضي المجانية، وهناك إقبال كبير من المواطنين السعوديين على التقديم في منصة سكني، من مختلف المناطق بما فيها جدة والدمام وغيرها، حيث تسعى الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان في توفير المسكن المناسب للأسر السعودية التي ليس لديها مأوى خاص بها، وفي هذا الصدد حددت الوزارة شروط التقديم على الأراضي المجانية، التي في حالة توافرها في المتقدمين بعد دراسة الطلب يتم تخصيص قطعة أرض مجانية لمقدم الطلب.

سكني الاراضي المجانية

يتخلص سكني الاراضي المجانية في أنها مبادرة من الحكومة السعودية لأبنائها المقيمين على أراضيها الذين لا يمتلكون المسكن المناسب للحياة، حيث يتم التقديم على الأراضي المجانية من خلال تسجيل دخول منصة سكني، وتوفر وزارة الإسكان أراضي مجانية بمساحات مختلفة في مختلف مناطق ومدن المملكة العربية السعودية بما فيها جدة والدمام وغيرها من مخططات الأراضي المجانية التي أعلنت عنها، وتشترط الوزارة في سبيل تخصيص قطعة أرض ضرورة البناء في فترة محددة تضعها الوزارة، وإن لم يلتزم مقدم الطلب بهذا الشرط يتم سحب قطعة الأرض.

التقديم على سكني الأراضي المجانية

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التقديم على الاراضي المجانية سكني وزارة الإسكان بالخطوات التالية:

الدخول في منصة سكني sakani.housing.sa. التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد. التسجيل من خلال إنشاء حساب جديد لغير المسجلين. النقر على خيار التقديم في منح الأراضي المجانية. الإطلاع على الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها. التأكد من صحة البيانات المدخلة مسبقًا ثم إضافة البيانات المطلوبة في طلب التقديم. الإجابة على الأسئلة المطروحة المتعلقة بنوع السكن الحالي. النقر على زر استكمال ثم تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة. النقر على التقديم في سكني الأراضي المجانية.

شروط سكني الأراضي المجانية

يتم تخصيص الاراضي المجانية سكني بناءً على توافر الشروط التالية:

أن يكون مقدم الطلب عائل الأسرة السعودي الجنسية المقيم بشكل دائم داخل المملكة.

ألا يقل عمر مقدم طلب تخصيص قطعة أرض مجانية عن 25 عاما.

ألا يمتلك عائل الأسرة أو أحد الأفراد مسكن مناسب.

أن يكون من المستفيدين من الدعم السكني وتنطبق عليه شروط تخصيص الأراضي المجانية.

ألا يكون سبق وقد استفاد مقدم الطلب من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية.

ألا تمتلك الأسرة صك ملكية أحد المنازل داخل المملكة خلال الخمس سنوات سابقة على التقديم.

في النهاية نكون قدمنا شروط وطريقة التقديم في منح الأراضي المجانية التي تقدمها وزارة الإسكان لمواطنيها السعوديين.