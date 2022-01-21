نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في دعم ريف reef.gov.sa للأسر المنتجة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف reef.gov.sa تعتبر من أهم وأكثر المواضيع بحثاً عبر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين العاملين بمجال الزراعة عن طريقة تمكنهم من الحصول على المساعدة المادية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر برنامج ريف، حيث يعتبر البرنامج واحد من أهم وأبرز برامج المساعدات المادية التي تقدمها الوزارة للأسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين للقيام بعمل مشاريع زراعية منتجة بهدف رفع مستوي المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين، لذلك سنتعرف فيما يلي على شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 2022.

شروط التسجيل في برنامج ريف 2022

أعلن برنامج ريف عبر الموقع الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي عن شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف 1443، حيث يجب على المتقدم التأكد من توافر بعض الشروط والضوابط ليتمكن من التسجيل بنجاح، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

في البداية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل العمر المتقدم عن 21 عاماً.

ألا يكون المتقدم من الموظفين في أي من الوظائف الحكومية أو الخاصة

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في المجالات الخاصة بالزراعة، وألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال.

ضرورة امتلاك المتقدم لحساب بنكي باسمة على أن يكون نشط وفعال.

يشترط حصول المتقدم على وثيقة العمل الحر.

يحق للمتقدم الاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لثلاثة برامج فقط من البرامج الثمانية التي يشملهم الدعم.

يشترط ألا يتجاوز الدعم المادي الذي يحصل علية المتقدم سنويا 54000 ريال سعودي.

تقديم صك ملكية الأرض الزراعية وان لم يوجد يمكن تقديم السجل الزراعي للأرض.

تقديم مستندات توضح خطة المشروع الذي ستقوم به.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة 1443

بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والأوراق المطلوبة السابق شرحها فبإمكانك البدء في التقديم على الدعم عن طريق البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa، وتتمثل خطوات التقديم في النقاط التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم الريفي.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ طلب المساعدة “.

“. سيتم الانتقال إلى التبويب تسجيل الدخول قم بإنشاء حساب جديد من خلال تسجيل بيانات المتقدم الشخصية وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – كلمة السر – تأكيد كلمة السر – رقم الهاتف – رمز التحقق الذي سيصلك إلى رقم الهاتف).

بعد ذلك الضغط على أيقونة “ تسجيل الدخول “.

“. قم بعد ذلك بإكمال البيانات المطلوبة للحصول على الدعم وهي الحساب المصرفي، ومن ثم قم باختيار أحد البرامج الثلاثة التي تقدمها منصة ريف، وغيرها من البيانات التي تخص المشروع.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق.

وأخيراً قم بالضغط على زر “إرسال“.

رقم دعم ريف المجاني

أصبح بإمكان كافة المستفيدين التواصل مع دعم برنامج ريف من خلال الرقم الموحد للبرنامج وهو: ١٩٩٣٠، ويتم الاستفسار عن الخدمات وتقديم المقترحات من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط و طريقة التسجيل في دعم ريف 1443، كما تعرفنا على رقم برنامج ريف المجاني.