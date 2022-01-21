نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجة الحرارة في الرياض الان وانخفاض كبير فى درجات الحرارة بالمدن السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجة الحرارة في الرياض الان ، كما كان هو متوقع فقد وصلت درجة الحرارة في الرياض إلى الصفر بسبب تعرض المدينة الى موجة هوائية باردة تاثرت على إثرها درجات الحرارة، حيث اكد محلل الطقس السعودي عادل قازنلي على قناة الإخبارية ان هذه الكتلة الهوائية الباردة سوف تصاحبها موجبة غبارية كبيرة على المناطق الشمالية الشرقية وسوف تتأثر كذلك المناطق الشرقية والوسطى مما سيؤدي الى انخفاض حاد في الرؤية، يذكر انه قد وصلت كتلة باردة من الشمال انخفضت على إثرها درجات الحرارة من ثمانية إلى إثنى عشرة درجة مئوية ووصلت درجة الحرارة في بالظهيرة الى 12 درجة ومن المرجح ان تصل الى درجة الصفر في الصباح الباكر، فيما ستصل درجات الحرارة في المناطق الشمالية إلى ما تحت الصفر ومن المحتمل ان يكون هناك صقيع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، ومن المنتظر ان تستمر موجة برد فصل الشتاء حتى نهاية شهر يناير الحالي.

درجة الحرارة في الرياض الان

أكد المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ان درجات الحرارة في الرياض ستستمر في الانخفاض، كما انه من المحتمل ان تسقط الثلوج على العديد من مناطق الحدود الشمالية للمملكة وبالضبط في منطقة تبوك بجبال علقان واللوز، علاوة على ذلك ستكون هناك رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار ممى ستؤدي الى نقص الرؤية في تلك المناطق، أما في شرق ووسط وجنوب السعودية سوف تنشط رياح كذلك، كما ستشهد مرتفعات عسير ومكة المكرمة والطائف جازان ضباب كثيف في الصباح الباكر.

درجة الحرارة في السعودية

يستمر البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن درجة الحرارة في الرياض الان. كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي على صفحته في المنصة العالمية تويتر. عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت في العديد من مدن المملكة والتي جاءت كالآتي:

درجة الحرارة في الرياض الان 12 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم في الدمام 13 درجة مئوية

درجة الحرارة في تبوك 13 درجة مئوية وتعد من بين الدرجات الصغر المسجلة

اما درجة الحرارة في مدينة جدة سوف تصل الى 31 درجة مئوية وهي مرتفعة مقارنة بموجة البرد التي تضرب المملكة العربية السعودية

درجة الحرارة في المدينة المنورة والطائف وبيشة ونجران من المتوقع ان تصل الى 20 درجة مئوية

درجة الحرارة في مكة المكرمة وجازان ستصل الى 30 درجة مئوية

اى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن احوال الطقس في المملكة العربية السعودية. كما اجبنا على سؤال متابعينا الكرام ما هي درجة الحرارة في الرياض الان.