كيفية فتح حساب بنك الراجحي بالخطوات بكل سهولة في أقل من 3 دقائق

يعد بنك الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية التي يمكن من خلالها الحصول على تمويل سريع بدون تحويل الراتب، علماً بأن بنك الراجحي يضم العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها لكافة الأشخاص المستفيدين من البنك، فقد وفر بنك الراجحي أيضاً بطاقات التنمية للعروض، ولكي يمكن الحصول على هذه العروض والميزات المقدمة من البنك يجب فتح حساب بالراجحي، فمجرد فتح الحساب بشكل إلكتروني يمكن اختيار والاستفادة من الخدمات المقدمة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا خطوات فتح حساب الراجحي بكل سهولة في أقل من 3 دقائق، والمميزات التي يمكن الحصول عليها وشروط التي يجب توافرها.

فتح حساب بنك الراجحي:

يمكن فتح حساب بنك الراجحي بكل سهولة ويسر دون مواجهة أي مشاكل عند الدخول، ويتمتع بنك الراجحي بالعديد من المميزات ومن أهمهم أنه يتم الحصول على تمويل الراجحي بدون تحويل الراتب، ويكون لهذا التمويل هامش ربحي، وبمجرد فتح الحساب يمكن الاستفادة من كافة العروض التي يقدمها الراجحي في أقل من 3 دقائق، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات فتح الحساب في بنك الراجحي.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي:

الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي

الضغط على أيقونة فتح حساب

يقوم المستخدم بربط الحساب لفتحه على الموبيل من خلال مربع QR

أو القيام بالتخطى إلى خدمة فتح الحساب إلى الموقع

تفتح صفحة تلقائية بها الشروط والأحكام

الضغط على الموافقة على الشروط

ادخال الجنسية ونوع الهوية ورقم الهوية

إدخال رقم الجوال

إدخال البريد الإلكتروني

إدخال قيمة الدخل الشهري

التأكد من إدخال الرمز المرئي بالشكل الصحيح

الضغط على أيقونة التالي

تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول:

قام بنك الراجحي بتوفير تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول والحاسوب الآلي، ستكشف الرسومات البيانية النابضة بالحياة والواجهات السهلة الاستخدام والتصفح السريع مع تطبيقات الراجحي المبتكرة للخدمات المصرفية على الهواتف الجوالة والحواسيب اللوحية، علماً بأن هذا التطبيق يوفر الوقت والجهد وتسهيلاً على الشخص المستفيد بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي.