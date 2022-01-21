نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443 من وزارة الموارد والتنمية البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية، تحرص المملكة العربية السعودية ووزارتها على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين داخل المملكة، هدفا في تحقيق الأهداف المطلوب تنفيذها على أرض الواقع قبل حلول عام 2030، لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بالإعلان عن موعد صرف معاش شهري لكل مواطن سعودي تتوافر فيه الشروط، وقد قامت أعداد كبيرة من المواطنين بالتسجيل في برنامج المعاش المطور الجديد بهدف الحصول على راتب شهري يساعده في تحمل الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، بفتح باب التسجيل في برنامج الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها على الإنترنت، وبالفعل قام عدد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بالتسجيل من خلاله.

وبعد فترة قليلة قام بعضهم بالاعلان عبر حسابة الرسمي على تويتر عن وصول رسائل نصية إليهم على الهاتف الجوال، تفيد بالموافقة من جانب الوزارة على طلباتهم، بعد توافر شروط استحقاق المعاش الشهري المطور من الضمان الاجتماعي.

آلية صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

تم تحديد آلية معينة من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية داخل المملكة، حول تحديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد بعد أن تم تطويره خلال الفترة السابقة، وهي في حال تسجيل المواطن سعودي الأصل خلال شهر معين واعلامه بالموافقة على طلبه، يتم الصرف له خلال الشهر التالي للتسجيل.

وهذا يعني أن كل من الأشخاص الذين قاموا بإجراء التسجيل عبر البرنامج في شهر ديسمبر العام الماضي، وتم اعلامه بالموافقة على طلبه في الحصول على معاش الضمان، نظرا لتوافر شروط الاستحقاق المحددة من قبل الوزارة، فمن المقرر الصرف له خلال الشهر الجاري، وبالفعل تم تحديد يوم الأحد القادم ليكون أول أيام صرف المعاش الشهري خلال الشهر الحالي.

شروط الدعم الاجتماعي المطور

ان يصل الحد الأدنى لمعاش المتقدم الى 550 ريال سعودي و 1100 ريال سعودي للعائلة

ان تنطبق جميع الضوابط مع المتقدم

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات غير مقام فى اي مركز ترعاه المملكة

فى حال كان العائل له اكثر من اسرة يكون لكل اسرة معاش مستقل

يتم التسجيل على معاش الضمان الاجتماعي من موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية