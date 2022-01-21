كيفية عمل حلاوة الطحينية في المنزل ، تنتشر الحلاوة الطحينية في الأسواق بمختلف أنواعها وأصنافها ، ولكن تظل المنتجات الغذائية الجاهزة غير مضمونة ، خاصة إذا كانت مجهولة المصدر ومكونات التصنيع ، فقد تحتوي على مواد ضارة تضر بصحة الناس. لهذا السبب ، تبحث معظم النساء عن طريقة لصنع الحلاوة الطحينية في المنزل للتأكد من أنها نظيفة وخالية. من أي مكونات ضارة. في هذا السياق سوف نستعرض معكم مجموعة من طرق عمل الحلاوة الطحينية من خلال الأسطر التالية ، لذا تابعونا.

كيفية عمل حلاوة الطحينية

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الحليب البودرة والسكر البودرة والطحينة.

اخلطي هذه المكونات معًا حتى تتجانس تمامًا ، باستخدام الملعقة فقط ، مع الاستمرار في الخلط حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

نضيف مزيج المكسرات إلى العجينة المعدة مسبقاً ، ثم نضيف العجينة باليد.

أحضر كيس نايلون شفاف ، ثم ضعه في طبق عميق واترك الأطراف بارزة من حواف الوعاء.

افردي طبقة رقيقة من المكسرات في قاع الوعاء ، ثم اسكبي معجون الحلاوة الطحينية في الوعاء.

ضع الوعاء في الثلاجة واتركه لمدة 120 دقيقة على الأقل.

خذ كيس النايلون مع الحلاوة من الوعاء ثم اقلبه في صينية مسطحة حتى تصبح حلاوة الطحينة جاهزة للأكل

كيفية عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

أحضر وعاء عميق مناسب لخلط السكر البودرة مع الحليب المجفف والطحينة.

أضيفي الكاكاو إلى الخليط السابق وقلبي هذه المكونات معًا باليد.

خذ وعاءًا مناسبًا وقم بتبطينه بقليل من الزيت.

ضعي نصف كمية الفول السوداني في الصندوق واسكبي مكونات الحلاوة الطحينية المحضرة مسبقًا بضغط جيد ، ثم ضعي بقية الفول السوداني على الوجه.

ضعي العلبة في الثلاجة بعد إغلاقها بإحكام واتركيها ليوم كامل حتى تصبح جاهزة للتقديم

كيفية عمل حلاوة الطحينية بالمكسرات