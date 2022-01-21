نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق 2022/2021 من رابط موقع وزارة والتربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق 2022/2021، اليكم نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق، بعد الإعلان عنها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التعليم العراقي في صيغة ملف PDF فيما يخص جميع المحافظات العراقية، حتى يقوم الطالب بالتسجيل في الجامعات المختلفة داخل دولة العراق ، فقد قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحته عبر شبكة الإنترنت تيسيرا على الطلاب ، وأعلنت الوزارة خلال الفترة الأخيرة عن استخراج النتيجة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وسنتحدث عنه تفصيليا خلال مقالنا اليوم.

موقع نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق 2022/2021

بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل رغبات الطلاب للعام الدراسي 2022 في جميع محافظات العراق ، يتم العمل الآن على قدم وساق للانتهاء بشكل تام الإجراءات المتعلقة بإعلان نتائج قبول الخاصة بالطلاب للجامعات العراقية، وذلك طبقا لمصادر مسؤولة تعمل داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي قامت بالتصريح عن ذلك في خلال الأيام الأخيرة، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

تم توفير نتائج القبول الخاصة بطلاب العراق في الجامعات العراقية عبر الانترنت، بعد قيام وزارة التعليم العالي وإتاحتها عبر الإنترنت في صيغة ملف بي دي اف، حتى يتمكن الطلاب من الاستفسار عنها بطريقة بسيطة وسهلة للغاية من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح.

يتم الولوج إلى موقع وزارة التعليم العراقي الرسمي على شبكة الانترنت.

يقوم الطالب بالضغط على موقع نتائجنا من القسم الخاص بالنتائج.

يقوم الطالب بكتابة رقم الامتحان الخاص به في المكان الصحيح له.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة فور أمام الطالب يقوم بتحميل الملف الخاص بالنتيجة

بعد تعرف الطالب على النتيجة يقوم الطالب بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي بدولة العراق، حتى يستطيع التعرف على جميع الكليات المتاحة في كافة المحافظات العراقية المختلفة.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33