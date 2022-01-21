صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة 1443مع بيان أماكنها

صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة وهدفها الأول هو توفير سيارة لكل من يراوده هذا الحلم، فعمل بنك الراجحي هذا الصرح العملاق الذي تأسس منذ سنين عديدة، وبلغ رأس ماله المليارات من العملة السعودية، على تحقيق هذا الحلم، فقام بتوفير عدة أنظمة لتمويل السيارات، الجديدة منها والمستعملة على حد سواء، وهذا لتكن تلك الخدمة في متناول الجميع، المقيم منهم والوافد، ومن خلال موقعنا المتميز سوف نحاول شرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة

وقد قام البنك بفتح صالة الراجحي لبيع السيارات المستعملة في عدة أماكن بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل على العديد من الأنظمة المتاحة للتمويل المركبي، وسوف نحاول أن نبين أين تقع تلك الصالات:

الصالة الأولي تقع في مدينة الرياض طريق خريص شرقا.

الثانية تقع في مدينة جدة غرب النادي الأهلي_ شارع التحلية.

الدمام تقع شرق مجمع الواحة مواجهه لأبراج الجفالي_ الشارع الأول.

المدينة المنورة تقع في حي المجاهدين مقابل الخدمات الطبية للحرس الوطني.

نجران تقع في طريق جيزان_ منطقة حي المطار.

تبوك تقع في طريق المدينة_ بمواجهة اللواء الرابع عشر.

حفر الباطن تقع في مدخل المدينة الرئيسي.

الإحساء اتجاه الدمام _شارع الظهران.

القصيم بمواجهة فندق الدبيخي_ بجوار شركة العيسى_ طريق المدينة.

مدينة أبها تقع باتجاه خميس مشيط _طريق أبها.

جازان تقع في طريق المطار _حي الاثايبة.

صالة المتاجرة والتمويل مصرف الراجحي جدة

يبحث الكثير عن أماكن ومواعيد عمل صالات الراجحي في المملكة، وفيما يلي التوضيح:

يمتلك بنك الراجحي ما يقارب من 11 صالة للمتاجرة. كما تتواجد الصالات بأنحاء المملكة العربية السعودية بلا منافس. تشغيل تلك الصلات بجميع أنظمة التمويل المركبي. وتعمل تلك الصالات طوال أيام الأسبوع. مع بداية دوام العمل من الساعة 9 صباحا.

رقم بنك الراجحي