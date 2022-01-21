مسؤول بالبيت الأبيض: تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية قيد النظر

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لسكاي نيوز عربية إن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية قيد النظر.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في المنطقة للوقوف ضد هذه الهجمات الحوثية المؤسفة، وستواصل تحميل الحوثيين المسؤولية عن أفعالهم "البغيضة".
على صعيد آخر، تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
وأدان الوزير هجوم الحوثيين في 17 يناير على كل من السعودية والإمارات وأسفر عن مقتل وجرح مدنيين.
وجدد الوزير بلينكين التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء الخليجيين على تحسين قدراتهم للدفاع ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة.
وكان قد دان أعضاء مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وجاء في بيان مجلس الأمن: "ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والذي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف البيان: "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة".
وشدد مجلس الأمن الدولي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.
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