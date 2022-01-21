البحرين ترحب ببيان مجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وأدان فيه بالإجماع اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي، واعتباره تصعيدا خطيرا سيؤثر على السلم والأمن في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الإرهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، في وجه ممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية، وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى موقف حازم وحاسم من ميليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات إجرامية، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة بـ"الأزمة اليمنية".
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