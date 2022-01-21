نقابة المحامين فى النمسا: إغلاق البلاد أمام غير الملقحين غير دستورى

جدة - نرمين السيد - وقال ماير، فى تصريحات، إن إغلاق البلاد أمام غير الملقحين ضد وباء فيروس "كورونا" المستجد بدأ فى 15 نوفمبر الماضى، رغم ما أثاره من حالة غضب شعبى وتزايد مظاهرات الاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية.
وأشار ماير إلى أن أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو المتعافين من الفيروس ممنوعون من ممارسة أنشطة الحياة العامة؛ إذ لا يُسمَح لهم بالتسوق فى المتاجر "غير المواد الغذائية" أو حضور أية احتفالات أو مناسبات خاصة وعامة.
وفى هذا السياق، تعرض منزل حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر لهجوم ومحاولة اقتحام من بعض المتظاهرين فور إعلان البرلمان أمس عن اعتماده لقانون فرض لقاحات كورونا إجباريًا.
وأشارت مصادر أمنية اليوم إلى أن الشرطة النمساوية تمكنت من السيطرة على مظاهرة فى ولاية فورارلبرج ضمت 50 شخصًا حاولوا اقتحام الممتلكات وتهديد حاكم الولاية.
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