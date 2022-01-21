بسبب بركان تونجا.. بيرو تعلن حالة طوارئ بيئية جراء تسرب نفطى

جدة - نرمين السيد - وتلوثت الشواطئ، بسبب تسرب نفطى من مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا، فى أعقاب الموجات المتزايدة الناجمة عن ثوران بركان تحت الماء بالقرب من تونجا.
وقال الرئيس البيروانى، بيدرو كاستيلو، إنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح طرق للتعامل مع الأزمة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية التى تهدف إلى حماية البيئة.
من جهته، قالت رئيسة الوزراء، ميرثا فاسكيز، إن شركة ريبسول وعدت بتقديم جدول لتنظيف الشواطئ، وإشراك الصيادين المحليين فى التنظيف، وتسليم الطعام للأسر المتضررة.
وأضافت إن "الأمم المتحدة ستوفر فريقا من الخبراء لمساعدة بيرو فى التعامل مع التسرب النفطى"، طالبة من المواطنين عدم التوجه إلى الشواطئ الملوثة بسبب مخاوف صحية.
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