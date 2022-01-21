البرلمان العراقى يدعو إلى مراجعة الخطط العسكرية بعد مجزرة ديالى

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقى -فى بيان- إن نائب رئيس البرلمان أدان وبشدة العملية الإرهابية التى أدت إلى مقتل كوكبة من أبطال الفرقة الأولى للجيش فى ناحية العظيم، وطالب بإجراءات ميدانية لمسك الأرض ومراجعة الملف الأمنى وتغيير القيادات بما ينسجم مع حجم التحديات وخطر داعش الإرهابى".

ومن جانبه دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى مراجعة الخطط العسكرية وإعادة الانتشار لقطعات الجيش فى المناطق الرخوة؛ لاسيما هناك استمرار فى العمليات الإرهابية والخروقات فى حوض حمرين وعدد من المناطق واتخاذ ما يلزم من زيادة الجهد الإستخباراتى لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة".