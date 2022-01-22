أقوي العروض من أكسترا على الكمبيوتر المحمولة بخصومات تصل حتي 800 ريال

تسوق الآن مع أكسترا وتمتعوا بخصوصات تترواح بين 800 ريال سعودي حتي 1800 ريال سعودي وأقوي العروض عند شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة من أقوي الماركات العالمية وهدايا مجانية تصل بقيمة 99.00 ريال سعودي ومتاحة حتي نفاذ الكمية كما يمكنكم تقسيط مشترياتكم بسعر الكاش لحاملي البطاقة الأئتمانية من البنوك المشاركة مصرف الراجحي SNB، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك ساب SABB، بنك الجزيرة، البنك السعودي الأستثماري، تطبق الشروط والأحكام.

أقوي العروض من أكسترا على الكمبيوتر المحمولة بخصومات تصل ل 800 ريال

كمبيوتر محمول آبل ماك بوك برو أصدار 2020، 13 بوصة، سعة 8 جيجا، بذاكرة داخلية 256 جيجا، متوفر بلون رمادي، متوفر بنظام تبرد نشط الأداء، لوحة مفاتيح Keyboard Magic بإضاءة خلفية، عمر البطارية عند التشغيل لمدة عشرون ساعة متواصلة، شاشة Retina مقاس 13.3 إنش مع سطوع بدرجة 500 شمعة، ضمان سنتين من المصنع، عدد منافذ USB 2 مخرج، سعر الجهاز 5499.00 ريال سعودي بدلاً من 6299.00 ريال سعودي بخصم يصل إلى 12.7% ويمكن شرائه واستلامه من المعرض خلال ساعتان الرياض _ الورود ويصل للمنزل مجاناً ويقسط على 36 شهر بمبلغ 263.00 ريال سعودي عن طريق تسهيل للتمويل.

كمبيوتر محمول hp، دقة الشاشة: 1920 × 1080، نوع الشاشة: FHDEBSH، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، نظام التشغيل: ويندوز 10، لون الجهاز رمادي، الوزن: 1.75 كيلو، صنع في الصين، ضمان لمدة سنتين، هدية واحدة بقيمة 99.00 ريال سعودي سعر الجهاز 2949.00 ريال سعودي بدلاً من 3299.00 ريال سعودي بخصم يصل إلى 10.6% ويقسط على 36 شهر بمبلغ 141.00 ريال سعودي.

لابتوب DELL، ضمان سنتين، عدد منافذ USB 4 مخارج، بلون فضي، سعة الذاكرة 512 جيجا، نظام التشغيل Windows 10، نوع الشاشة FHD، دقة الشاشة: 1920 × 1080، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، طراز المعالج: 10850 H، يدعم خاصية الواي فاي، دقة الكاميرا عالية الوضوح، سعر الجهاز 6499.00 ريال سعودي بدلاً من 6999.00 ريال سعودي، متوفر هدية بقيمة 99.00 ريال سعودي، يقسط بمبلغ 311.00 ريال سعودي على 36 شهر.