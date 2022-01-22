نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الكشف على نتائج القبول الموازي 2021 وزارة التربية والتعليم العراقية pdf معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف على نتائج القبول الموازي 2021، يبحث الكثير من الطلاب الذين انهوا التعليم ما قبل الجامعي خلال الفترة الحالية عن نتائج القبول الموازي 2022 للقبول بالجامعات العراقية، بعد أن العنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرب ظهور نتيجة القبول الموازي لهذا العام لجميع المحافظات العراقية وقبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بينهم عدد 3454 طالب وطالبة من العام الماضي، وسوف يتم عرض النتيجة من خلال رابط خاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الامتحان ، ونستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي في العراق 2022.

رابط الكشف على نتائج القبول الموازي 2021

بعد أن أعنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالجامعات العراقية ممن أكملوا التعليم الثانوي وبعد أن صرحت الوزارة أن نتيجة القبول الموازي سوف يعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة من خلال رابط خاصة بالوزارة سيكون متاح للطلاب من خلال شبكة الإنترنت، ويمكن للجميع الدخول والاستعلام عن النتيجة من ألهاتف أو جهاز الحاسب الآلي بكل سهولة من خلال رقم الامتحان، وينتظر الطلاب النتيجة لمعرفة الجامعة او الكلية التي تم القبول بها وسوف تبدأ الدراسية مباشرة في السابع والعشرون من يناير الجاري 2022.

خطوات ألاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022

لمعرفة نتيجة القبول الموازي للطلاب، يمكنكم إتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق.

الدخول إلى قسم النتائج لمعرفة نتيجة القبول الموازي 2022.

إدخال البيانات المطلوبة (اسم الطالب – رقم الامتحاني- رقم الاستمارة).

كتابة اسم المحافظة التي يدرس بها الطالب.

النقر على خانة الاستعلام لمعرفة نتيجة القبول الموازي.

مع أطيب التمنيات لجمع الطلاب بالتوفيق.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67