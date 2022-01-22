نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل رد فعل الحكومة السعودية بعد تداول فيديو لفأر كبير يقف علي سيخ شاورما في أحد المحلات بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدم ناشطون خلال الساعات القليلة الماضية الجميع دون استثناء بنشر مقطع فيديو على موقع تويتر ، مما تسبب في جدل وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، حيث تخبز الشاورما في الفيديو هناك فأر على السيخ. أثار مطعم شهير في حي البغدادية بجدة حفيظة السعوديين وخاصة من يتردد عليه ، واتخذت السلطات السعودية الإجراءات اللازمة على الفور ، وفيما يلي تفاصيل الحادث.

رد فعل السعودية على فيديو الفأر

تم تداول مقطع فيديو مؤخرًا يظهر جرذًا يظهر على شاورما كباب يُباع لعملاء المطاعم. المملكة ، وطالبوا جميعًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للمطعم الذي وقع فيه الحادث لتمكينه من تقديم الخدمة. كنموذج يحتذى به للآخرين.

بعد انتشار الفيديو ، قررت السلطات في المدينة إغلاق المطعم على الفور للتفاعل مع الحادث ، مستشهدة بانتهاكات ارتكبت تتعارض مع المعايير الصحية والبيئية المصممة للحماية. البيئة والنظافة وصحة المواطنين.

أذنت حكومة محافظة جدة وبلدية جدة بإغلاق المطعم ، وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قالت حكومة محافظة جدة وبلدية جدة إنها قررت على الفور إغلاق مطعم الشاورما في جدة. البلد في مجتمع البغدادية يخالف الاشتراطات الصحية.

كما أشارت بعض المصادر السعودية المحلية إلى أن البلديات قد تحرص على فرض عقوبات على جميع المطاعم المخالفة بناءً على لائحة العقوبات البلدية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أخيرًا ، يتم طهي معظم طعام الشارع على أساس عجينة الخميرة ، التي يصعب على المعدة هضمها ، ودقيق القمح ومع ذلك ، تعتبر الشاورما من أغذية الشوارع الأقل ضررًا من الأطعمة السريعة الأخرى. هذا ينطوي على استخدام الخبز والكثير من الخضار وقال الخبير الروسي إن مشاوي الشاورما تحتوي على كمية كافية من الخضار الطازجة للمساعدة على هضم اللحوم بشكل أفضل وتقليل الوزن. الشاورما عادة لا تكون مالحة ولا تزيد من الجوع. هذا يعني أنه بعد تناوله ، لن ترغب في تناول المزيد من الوجبات. بينما لا تنصح Burlakova بإضافة المايونيز إلى الشاورما ، يمكن اعتبار الشاورما بدون المايونيز وجبة مغذية مفيدة.