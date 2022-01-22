طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ال id هتشحن 15000 شدة في دقيقة واحدة

شحن شدات ببجي، لعبة ببجي من أكثر الألعاب الشيقة والممتعة والتي أعجب بها الملايين من الناس، اشتهرت هذه اللعبة كثيرًا وأصبحت متداولة في كل أنحاء العالم، هذه اللعبة مناسبة لمراحل العمر المختلفة، حيث يمكن للأطفال والشباب وكبار السن الاستمتاع بها، لعبة ببجي تحتاج شحن شدات لأنه يعتبر الوسيلة التي تساعد اللاعب على توفير مستلزمات اللعب خلال مراحل اللعب المختلفة.

شحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بواسطة الـ ID عن طريق إتباع الخطوات التي سوف نقدمها في النقاط الآتية:

الدخول على موقع اللعبة الرسمي shop2game المسؤول عن شحن شدات ببجي والتسجيل فيه. اختيار الدولة الخاصة باللاعب. النقر على اللعبة ثم الضغط على خانة ” التالي”. يقوم اللاعب باختيار الطريقة التي تناسبه لشحن الشدات التي يرغب في شحنها بواسطة الموقع الإلكتروني. يقوم اللاعب بإدخال كود الـ ID الخاص به، ثم يقوم بالدفع بالطريقة التي يفضلها. يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات التي يحتاج إليها والتي سوف يحصل عليها بمجرد الضغط على “الدفع”. يتبع اللاعب التعليمات التي تظهر أمامه لكي يستكمل عملية الدفع بالطريقة الصحيحة لكي يتم الشحن أو الشراء أو الاستلام بواسطة البريد الإلكتروني.

أسعار شدات ببجي في مصر

تختلف أسعار شدات ببجي من دولة إلى أخرى والآن سوف نذكر بعض الأسعار المتاحة في مصر في الآتي

بلغت قيمة 63 شدات ببجي حوالي 10.6 جنيه مصري. وقدر ثمن 198 شدات ببجي بحوالي 48 جنيه مصري. كما بلغت قيمة 690 شدات ببجي حوالي 160 جنيه مصري. أما عدد 1995 شدات ببجي تم تخصيص مبلغ 400 جنيه مصري لهم. 4000 شدات ببجي بمبلغ 805 جنيه مصري. 8400 شدات ببجي يبلغ سعرهم 1610 جنيه مصري.

يمكن لكل لاعب مصري شراء شدات لعبة ببجي بالأسعار السابقة التي تم ذكرها في الأعلى وذلك لكي يتمكن اللاعب من شراء الأسلحة والملابس والمركبات والمعدات التي تؤهله لمراحل اللعبة المختلفة.