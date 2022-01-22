التعاون الخليجى يرحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة هجمات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الذى أدان هجمات ميليشيا الحوثى الإرهابية على منشآت فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت يوم الاثنين الماضى.





وأشار الحجرف -فى تصريحات اوردتها وكالة الانباء السعودية- إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتى تأكيداً للأهمية التى يوليها المجتمع الدولى ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التى افتعلتها ميليشيات الحوثى من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسى وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن 2216. وعلى جانب أخر، أدانت النمسا الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفى بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى وألكسندر شالنبرغ​ وزير خارجية النمسا. وأكد وزير خارجية النمسا، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى الإرهابية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات فى مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية التى تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وتقدم بالتعازى إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا فى ضحايا هذا الهجوم الإرهابى.

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