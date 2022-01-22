أوميكرون يسود أوروبا.. «الصحة الأوروبية» تكشف الوضع الوبائى بالقارة العجوز

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، فى تقرير أسبوعي: "لقد تغير نمط انتقال أوميكرون فى الاتحاد الأوروبى والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من مجتمعى إلى سائد".

وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

ووفقًا للمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن "أوميكرون" الذى تم رصده مبدئيا فى جنوب إفريقيا فى نوفمبر، أصبح الآن "مهيمنا فى غالبية دول الاتحاد الأوروبى والمنطقة الاقتصادية الأوروبية" مع "انتشار بنسبة 78% فى المتوسط".

وتشهد أوروبا حاليا تفشيا لكوفيد-19، حيث ارتفع عدد الحالات فى هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقا لتعداد وكالة "فرانس برس".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضى إن "أوميكرون" قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس.