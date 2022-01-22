نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقتين كاكاو أعملي مشروب الهوت شوكليت على أصوله بطريقة مميزة في المنزل زي الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهوت شوكليت مشروب الشتاء اللذيذ، فهو أهم ما يمكن تناوله في جو الشتاء البارد، فهو عبارة عن مشروب شيكولاته ساخن يساعد على التدفئة، ومد الجسم بالطاقة اللازمة، ويفضل الكثير من الناس تناوله في الكافيهات لجمال طعمه الذي قد يختلف عن تحضيره في المنزل، والان سوف نعرض لكم خطوات عمل الهوت شوكليت بطعم افضل من المحلات وسوف ينال إعجاب الجميع.

طريقة عمل الهوت شوكليت المميزة في المنزل

يعتبر العون شوكليت هو الذي المشروبات التي يحبها الكثير وخاصتًا الأطفال، فله مذاق مميز، ويمكن تحضيره كالآتي:

طريقة عمل الهوت شوكليت بالكاكاو

المكونات

ملعقتين من الكاكاو.

ملعقتين من السكر.

كوب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

احضري وعاء مناسب.

أضيف في البداية الكاكاو بداخله، ثم قومي بإضافة السكر.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

أضيفي اللبن الحليب.

ثم قومي بالقليل السريع حتى لا يحدث أي تكتلات

ارفعي الوعاء على النار.

وقلبي من وقت إلى آخر حتى يتم الغليان.

احضري كاس التقديم، ثم صبي بداخله الهوت شوكليت، وقومي بتزينه بالشيكولاته المبشورة.

طريقة عمل الهوت شوكليت بالبندق

طريقة مميزة وجميلة لعمل الهوت شوكليت بالبندق اللذيذ، يعطي طعم رائع وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

٢ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوبين من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة من اي نوع شوكولاته بالبندق.

ملعقتين من السكر.

شيكولاتة مبشورة أو كاكاو محلى للتزين.

طريقة التحضير

قومي بإحضار قدر مناسب صغير الحجم.

أضيفي بداخله اللبن الحليب مع الكاكاو، والسكر.

قلبي المكونات جيدًا حتى تذوب الكاكاو والسكر جيدًا مع اللبن.

ارفعي القدر على النار.

واتركيه حتى يغلي تماما.

أضيفي إليه الشيكولاته بالبندق التي تم تجهيزها.

ارفعيه مره أخرى على النار واتركيه حتى يغلي.

اسكبي الخليط الآن في كأس التقديم وأضيفي إليه الشيكولاته المبشورة، أو الكاكاو للتزين ويتم تناوله ساخنًا.

طريقة عمل الهوت شوكليت بالقشطة

تتميز هذه الطريقة بالطعم المختلف ولكنها تعتبر من أكثر الطرق المطلوبة والمحبوبة وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتين من اللبن البودرة.

كوب من الماء.

ملعقتين من السكر.

طريقة التحضير