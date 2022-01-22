نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن ببجي pubg.. موقع رسمي لشحن شدات ببجي موبايل pubg uc بطريقة شرعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة سهلة يمكن من خلالها شحن شدات ببجي موبايل، وتحديداً عقب الإنتشار الواسع الذي حققته اللعبة في وقت وجيز، وتعد هذه اللعبة واحدة من أبرز الألعاب القتالية، وبفضل كافة المهارات الموجودة في اللعبة تمكنت من جذب العديد من الأفراد وذلك في جميع أنحاء العالم، وبالفعل أصبحت هذه اللعبة الآن تنافس مجموعة من أبرز الألعاب مثل فري فاير، وفيما يلي نقدم لكم كافة المعلومات عن شحن شدات ببجي.

شحن شدات ببجي

ولكى تستطيع الوصول إلى مستويات عالية في هذه اللعبة، يجب التعرف على طريقة شحن شدات ببجي موبايل ولكن بشكل قانوني، وذلك لكي تمنع أي محاولة تهكير لحسابك، وسوف نعرض لكم طريقة سهلة للغاية لشحن هذه الشدات، ويجب أن تحصل على الشدات لكي تتميز عن أصدقائك بشكل مميز.

وتستطيع من خلال شدات ببجي شراء العديد من الأسلحة والعديد من الأدوات المتطورة التي تمكنك من الفوز وتجعلك تستمر في اللعبة أطول فترة ممكنة، وكذلك يمكنك الحصول على مكافآت عديدة، وبالطبع توجد العديد من الطرق التي تمكنك من الحصول على هذه الشدات، ولكن يراعى اختيار مواقع رسمية.

طرق شحن شدات ببجي

يجب أن تقوم باختيار طريقة رسمية ويجب أن يكون الموقع تابع للعبة ببجي، أو يمكنك إستخدام المواقع التي تقوم بتقديم خدمة شحن شدات، ولكن ينبغي أن يكون ذلك عن طريق دفع محددة، ويستحسن أن تكون هذه الطرق مجربة من قبل عدد من مستخدمي اللعبة، ولكي تقوم بإستخدام هذه الشحنات، قم بإتباع هذه الخطوات:

عليك الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة “Midas buy”

ثم عليك تحديد خاصية الشحن التي تود القيام بها

ثم قم بكتابة الايميل الخاص باللاعب، وبعد ذلك لا تنسى اختيار الباقة التي تناسبك لشحن هذه الشدات، ثم قم بدفع المبلغ الذي تحتاج إليه، وبعد ذلك ما عليك سوى الإنتظار قليلاً حتى يصلك الكود، وبعد ذلك ستحصل على مجموعة من الشدات وكذلك مجموعة من الهدايا.

يذكر ان Midas buy هو موقع رسمي يمكن من خلاله الشحن من جميع أنحاء الدول العربية وذلك منعًا من التعرض إلى المواقع الغير رسمية التي قد تعرض حسابك للحظر، ومن خلال الموقع يمكن شحن الشدات وشراء المعدات والأسلحة والملابس التي تجعلك تحترف لعبة ببجي بكل سهولة خاصة مع إنطلاق الموسم الجديد الذي يشهد منافسة شرسة بين اللاعبين.

ت حديث ببجي الجديد 2022

يعتبر تحديث ببجي الجديد 1.8 من أهم التحديثات التي أطلقتها لعبة ببجي منذ إنشائها حيث يسعى التحديث الجديد لمنح اللاعبين امكانيات غير مسبوقة سواء من أسلحة أو معدات أو خرائط خاصة مع إضافة نود الرجل العنكبوت أو سبايدر مان لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببحي موبايل للفوز بالمباريات.