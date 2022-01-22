رئيس الوزراء الكندى يعد بوقف تهريب البشر عبر الحدود الأمريكية

واتهمت السلطات الأمريكية رجلا أمريكيا بتهريب البشر بعد العثور على جثث أربعة أشخاص- رجل وامرأة ورضيع ومراهق- فى مقاطعة مانيتوبا الكندية، على بعد أمتار قليلة شمال الحدود مع مينيسوتا الأمريكية.
وتم تحديد الأربعة مبدئيًا كعائلة من الهند، وهى جزء من مجموعة أكبر تحاول دخول الولايات المتحدة عن طريق المشى عبر الحقول المغطاة بالثلوج فى منطقة نائية.
وقال ترودو- فى مؤتمر صحفي: «إنه لأمر مأساوى أن ترى أسرة تموت هكذا، ضحايا مهربى البشر.. وأشخاص استغلوا رغبتهم فى بناء حياة أفضل.. هذا هو السبب فى أننا نفعل كل ما فى وسعنا لثنى الناس عن عبور الحدود بطريقة غير نظامية أو غير مشروعة.. نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة فى القيام بذلك».
وأضاف أن كندا تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لوقف التهريب ومساعدة الناس «على تحمل مخاطر غير مقبولة».
من جهتهم، قال مسؤولون محليون إن الحادث كان «غير معتاد» لأن الناس حاولوا فى الماضى العبور إلى كندا من الولايات المتحدة، وليس العكس.
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