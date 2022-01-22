اطلبى وانتظرى الموافقة وشروط استحقاق المطلقة والأرملة معاش الضمان الاجتماعي الجديد

يزداد البحث دائما عن حالات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور في نظامه الجديد، حيث اهتمت الوزارة بأحقية المطلقة والأرملة لمعاش الضمان الاجتماعي ومن خلال المقال نوضح ذلك كما نوضح الاستحقاق المالي لهم من معاش الضمان وكذلك نوضح كيفية التقديم على الاستحقاق ورابط التقديم، حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخرجت عن صمتها وأعلنت أخيراً عن أهم شروط الاستحقاق مشيرة أن النظام الجديد يعالج القصور التي كانت موجودة في النظام القديم وهذا من أجل أن يصل الدعم المالي بالفعل للمستحقين.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

للتسجيل فى الضمان الاجتماعي يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم عليك بالضغط على أيقونة تسجيل جديد في حالة عدم وجود حساب.

القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية.

ثم كتابة وادخال تاريخ الميلاد الهجري ورقم الجوال.

ثم عليك بإدخال الرمز المرئي، ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا.

ثم يتم إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونياً ثم الضغط على ايقونة إرسال.

وبعدها ينتظر المستفيد رسالة نصية تشير إلى نتيجة التقديم بالموافقة أو الرفض.

الشروط الواجب توافرها لإستحقاق المطلقة والأرملة لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد:

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية قد أعلنت من خلال الموقع الرسمي لها عبر تويتر عن أن المطلقات والأرامل من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي حيث يشترط ان يكون لديها أبناء وحتى لو كانت تسكن في منزل عائلتها، حيث أن المعايير الجديدة للضمان تعتبرها هي وأبنائها عائلة مستقلة، كما أشارت الوزارة أن حساب الاستحقاق لن يشمل المعاش التقاعدي إلا بنسبة 50%، وقد ذكرت الوزارة أن المطلقة تحصل على 2000 ريال سعودي من المعاش التقاعدي وإن كان لديها خمس أبناء ولا يوجد أي مصدر دخل لها وتعيش في منزل عائلتها ولا تملك أي عقود عقارية، أما لو كانت المطلقة لديها ثلاث أبناء وتسكن في منزل أهلها ولا تملك أي مصدر دخل، فأكدت الوزارة في هذه الحالة على استحقاقها للحصول على المعاش وتعتبرها الدولة هي وأبنائها أسرة مستقلة، أما في حالة لو كانت الأرملة تسكن في منزل أهلها ولديها ست أبناء فإنها تحصل على المعاش التقاعدي للزوج المتوفي، وفي حالة إثبات عدم وجود أي مصدر أخر أكدت الوزارة على أحقية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حتى لو كانت تسكن مع عائلتها فيتم اعتبارها أسرة مستقلة هي وأبنائها، ويتم احتساب نسبة 50% فقط من المعاش التقاعدي.