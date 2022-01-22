تقديم وظائف أمن الحج jobs.sa منصة أبشر توظيف “رتبة جندي” شروط تسجيل وزارة الداخلية للنساء

تقديم وظائف أمن الحج jobs.sa منصة أبشر توظيف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالمملكة عبر منصة التوظيف الحكومية التباعة لوزارة الداخلية بالمملكة، حيث تستعد الوزارة لموسم الحج والعمرة الجديدة بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح بأداء موسمي الحج والعمرة هذا العام وفق العديد من الضوابط والتدابير، ويحرص الجندي بالمملكة على الحفاظ على النظام والأمن في هذا الموسم، وتطلب الوزارة لرتبة جندي كلا الجنسين إلا أنها أعلنت عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لوظائف النساء.

قامت وزارة الحج والعمرة بالاتفاق مع وزارة الداخلية بالإعلان عن قبول أعداد جديدة من المعينين حديثا برتبة جندي من النساء، وذلك للراغبات في العمل في الوظيف العسكرية ويكون لديها المقومات للالتزام بالعمل العسكري من حملة الثانوية العامة من نساء المملكة استعدادا للعمل في حفظ الأمن العام بموسم الحج المقبل، والذي تتابعه وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والصحة أيضا بكثير من الاهتمام في كل عام، وخاص في هذا العام.

موعد تقديم وظائف أمن الحج للنساء

استعدت الوزارة جيدا لاستقبال تسجيلات السعوديات للعمل في وظيفة أمن الحج وذلك ابتداء من السبت 19 جمادي الآخرة 1443 الموافق 22 يناير 2022، والذي يبدأ اليوم ويستمر الباب مفتوحا للتقديم بر منصة أبشر للتوظيف الحكومي حتى الخميس 24 جمادي الآخرة 1443 الموافق 27 يناير 2022، حيث يتم بعدها إغلاق باب التسجيل الإلكتروني عبر المنصة الحكومية ويتم مراجعة البيانات بدقة بمراجعة قاعدة البيانات العامة في وزارة الداخلية والتأكد من الالتزام بالشروط، على أن يتم الإعلان عن القبول في خلال أسبوعين.

شروط التقديم في وظائف منصة أبشر للتوظيف (أمن الحج)

تكون المتقدمة من الجنسية السعودية ويستثنى من كان أحد والديها يقوموا بخدمة الوطن من خارج البلاد.

يتم قبول الحد الأدنى من الشهادات وهو الثانوية العامة ويكون الأفضلية لأصحاب الشهادات الأعلى.

يجب عمل معادلة للشهادات للحاصلين عليها من خارج المملكة.

تكون المتقدمة للعمل من المتزوجات متزوجة من سعودي.

يتم تقديم هوية سارية المفعول للتأكد من البيانات الأحدث لهن.

يجب أن تكون من أصحاب السيرة الحسنة والسلوك القويم.

لا يتم قبول من تم عمله بوظائف العسكرية من قبل وتم طردهم منها.

يتم الإقرار بصحة البيانات عبر المنصة عند التقديم.

يجب التمتع باللياقة البدنية والالتزام بالمعايير الصحية للمتقدمين.

يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقديم ليتم القبول بشكل نهائي، وذلك للمقبولات بشكل مبدئي.

وظائف النساء بالأمن عبر منصة أبشر للتوظيف الوظيف المتقدم إليها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة المكان أمن الحج بالمملكة العربية السعودية. الراتب المتوقع شهريا 8000 ريال سعودي تقديم الوظيفة وظائف عسكرية تاريخ الإعلان عن الوظيفة 2022/01/20 موعد بداية التقديم 2022/01/22 تاريخ انتهاء التقديم 2022/01/27 نظام العمل يتم العمل بدوام كامل

كيفية التقديم عن وظائف أمن الحج 1443