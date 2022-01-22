للشباب الراغبين في الزواج قدم في دعم الزواج برنامج سند محمد بن سلمان الشروط والرابط

دعم سند للزواج الكثير من شباب المملكة يبحث عن شروط التقديم في دعم سند للزواج وكيفية التقديم في برنامج سند المدعوم من ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله وهو ما سوف نوضحه بالمقال وأهم أهداف برنامج سند، حيث تعتبر مبادرة الأمير محمد بن سلمان هي إحدى مبادرات المملكة الاجتماعية التي تم طرحها من قبل مؤسسة سند محمد بن سلمان، والتي تتطلب بعض المعايير والضوابط والشروط لكي يتمكن المتقدمون من الحصول على الدعم المالي، وهي تهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى الشباب المقدمين على الزواج ولكن لم يتمكنوا من توفير كل نفقات التجهيز الخاصة بالزواج، حيث أن الدعم المقدم من محمد بن سلمان غير مسترد أي إن الشاب الحاصل على الدعم لا يجب عليه سداد المبلغ إلى الدولة مرة أخرى وتم تقدير المبلغ بقيمة 20 ألف ريال سعودي، وتسعى المبادرة منذ بداية انطلاقها إلى التسهيل على الشباب غير القادرين على الزواج من خلال تحمل أعباء وتكاليف المتزوجين حديثاً، أضف إلى ذلك تحقيق الاستقرار الأسري وضمان العيش حياة كريمة لكافة الشباب المتقدمين للحصول على دعم سند للزواج.

اهم أهداف مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج:

تهدف مبادرة سند إلى تحقيق مبدأ الاستقرار الأسري.

من ضمن الأهداف تشجيع الشباب المقبلين على الزواج، ومن الضروري الهدف منها هو مساعدة الشباب لتحمل المسئولية.

يشمل الهدف الرئيسي تحقيق الاستقرار الاجتماعي

شروط التقديم للحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج:

يشترط للمستفيد من دعم سند للزواج ان يكون سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون الزواج هو الأول لكل من الطرفين (الزوج والزوجة).

يجب أن يكون من الشروط مرور عام بحد أدنى من تاريخ الزواج أو تقديم الطلب.

يتراوح عمر الزوج المتقدم بين 21 – 40 عاماً

بينما يكون عمر الزوجة يتراوح بين 18 إلى 40 عاماً.

من المهم والأهم أن يكون كلاً من الزوجين يحملون مؤهلاً تعليمياً بحيث لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

ضرورة وجود حساب بنكي فعال لإرسال المساعدة من خلاله.

أن يكون اتفاق عقد الزواج لا يزيد المهر المتفق عليه للزواج أكثر من 50000 ريال سعودي.

الدخل الشهري لا يتجاوز 4000 ريال سعودي.

خطوات وطريقة التقديم في سند محمد بن سلمان للزواج: