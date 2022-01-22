موعد صرف دعم سكني والتسجيل والشروط التسجيل في برنامج سكني في المملكة

أعلنت وزارة الإسكان أنه تم تحديد موعد إيداع أول دفعة من دعم سكني في الحسابات البنكية للمستفيدين، ومن المقرر صرف المبالغ المالية يوم 24 يناير المقبل، مما زاد من استفسارات المواطنين عن دعم سكني المقدم من الصندوق العقاري في المملكة بهدف توفير سكن لجميع المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أو لا يستطيعون بناء منازل، ذلك من خلال توفير وحدات سكنية لهم بأسعار مخفضة أو قطع أرض لبناء منازل، ولكن لابد من الحصول على دعم سكني أن تنطبق الشروط الموضوعة من جانب وزارة الإسكان السعودية القائمة على توزيع الدعم على المواطنين الذين تتحقق من أنهم أكثر احتياجا للدعم في المملكة، لذلك يسعى عدد كبير من المحتاجين الى سكن خاص بهم للتسجيل في دعم سكني وسوف نوضح طريقة التسجيل وشروط الحصول على الدعم.

رابط التسجيل في دعم سكني 1443

طريقة توفير دعم سكني للأسر المحتاجة لسكن تمليك بالمملكة، وذلك من خلال الرابط الخاص بالتسجيل في دعم سكني.

المعلن من قبل الوزارة والذي لن يكون التسجيل في الدعم صحيح ومعتمد الا من خلاله، وتسعى المملكة من توفير الدعم السكني لتوفير سكن للمواطنين المحتاجين لتشملهم أعمال التطوير والتنمية التي تقوم بها القيادة الحاكمة في البلاد، لذلك يكون تقديم هذا النوع من الدعم حافز كبير لهذه الأسر لبناء منازل وتملك وحدات سكنية تغنيهم عن الحياة في مساكن غير لائقة وتساعدهم على الاستقرار، ونوضح فيما يلي خطوات التسجيل من خلال الرابط الخاص بدعم سكني.

التقديم في دعم سكني 1443

الدخول على منصة سكني لطلب الدعم السكني

يتم تسجيل البيانات التالية رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ثم اضغط (التحقق).

يتم إنشاء حساب عن طريق إدخال البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور ، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، يتم اختيار (التقديم لطلب الدعم السكني).

الاطلاع على الشروط والأحكام، والموافقة عليها.

يتم الاجابة على جميع الأسئلة الخاصة بالسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

في حالة قبول الطلب و الموافقة على لاستحقاق، ســوف يتم إرسال رســالة مكتوب بها (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم الســكني).

شرط استحقاق دعم سكني 1443

هناك شروط محددة من قبل الصندوق العقاري واجب توافرها في الشخص الراغب في أن يحصل عن وحدات دعم سكني أو مبالغ لبناء منازل تمليك، وهذه الشروط تتعلق بإقامة المتقدم في المملكة وأن يكون شخص سعودي الجنسية ولا ينوى الرحيل من المملكة، كما يجب عدم امتلاك عقارات او أراضي أو مساكن صالحة للسكن ولا يكون المتقدم عليه قرض ومتعثر في السداد ويكون

سن المتقدم لايزيد عن 70 عام ولا يقل عن 25 عام التسجيل من خلال رابط سكني والا لن يتم الموافقة على الطلب إدخال بيانات صحيحة وإلا سوف يتم رفض الطلب بعد التأكد من عدم صحة البيانات المسجلة في