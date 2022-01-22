موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية في كافة البنوك السعودية دفعة يناير 2022

الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وتوالى هذا البحث مع إعلان وزارة الموارد البشرية بالسعودية عن قبولها دفعة جديدة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، كما أكدت على أنه سيتم إرسال رسائل نصية معلنة من خلال قبول كافة الطلبات التي تم تقديمها، ومن خلال موقعنا سنتحدث بالتفصيل عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة على أن الذين تقدموا بطلبات لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر ديسمبر الماضي ممن انطبقت عليهم شروط الاستحقاق التي أقرتها الوزارة سيتم الصرف لهم خلال الشهر القادم، مؤكدة على أن من قاموا بالتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي وتم قبولهم سيتم الصرف لهم، وبالفعل تم صرف دفعة شهر يناير الأولى الأمس الخميس الموافق 20 يناير 2022 ويستمر الصرف حتى يوم الأحد.

خطوات الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

هناك الكثير من المواطنين التي تم إرسال رسائل نصية عبر هواتفهم تفيد بقبول طلبات الاستحقاق الخاصة بهم، والذين سيتم الصرف لهم خلال الشهر، أما هناك بعض المواطنين ممن ينتظرون التعرف على نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي، والتي يمكنهم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالدخول عبر أيقونة استعلام نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي.

ومن ثم قم بكتابة البيانات التي يطلبها منك الموقع، ومنها رقم السجل المدني، ومن ثم كتابة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك، وأخيرا رمز التحقق بشكل صحيح.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط على أيقونة استعلام، ومن ثم ستظهر لك على الفور ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة باستحقاق الضمان الاجتماعي الخاص بك وقيمته.

من خلال الخطوات السابقة تتمكن بكل سهولة من التعرف على استحقاق الضمان الاجتماعي الخاص بك، وفي حالة رفض طلبك لأي من الأسباب يمكنك بعد ذلك التقديم مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وهناك الكثير من الأشخاص تعرضوا للرفض بسبب كتابة بياناتهم بشكل غير صحيح مثل قيمة الراتب، وهناك أيضًا بعض الأشخاص ممن لم يقوموا بإرسال كافة الملفات المطلوبة منهم بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص لم تنطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.