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كم سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخير في السعودية 1443 من وزارة الموارد البشرية

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عمر شويل - جدة كم سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخير في السعودية 1443 من وزارة الموارد البشرية - ثقفني

سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخيرهو أحد أكثر التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص في السعودية من العاملين في هذا المجال في القطاعات التابعة للقضاء السعودي بشكل عام، حيث تعتبر وزارة الموارد البشرية السعودية هي المسئولة عن تحديد رواتب القضاة في السعودية ضمن رواتب الموظفين الحكوميين قي القطاعات التابعة للدولة بشكل عام، حيث يتم تحديث قيمة الرواتب الخاصة بوظائف القضاة المختلفة في السعودية بشكل مستمر، وذلك بهدف سعي الحكومة السعودية الى تحسين ظروف المعيشة لجميع الموظفين الحكوميين بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب القضاة في السعودية 1443 الجديد بعد التعديل الأخير.

سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخير

يحدد النظام القضائي السعودي كافة الرتب والدرجات الخاصة بالعاملين في هذا القطاع في السعودية، حيث تختلف الرتب الخاصة بالسلك القضائي في السعودية والتي يتم بناء عليها تحديد الرواتب التي يتقاضاها العاملين، فنجد ان الدرجات التي تتبع السلك القضائي في السعودية هي عبارة عن ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، حيث تزداد قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل في كل درجة من درجات القضاة في السعودية كما زادت قيمة هذه الدرجة، وقد قامت وزارة العمل والموارد البشرية السعودية بالإعلان عن تحديث قيمة سلم الرواتب الخاص بالقضاة في السعودية والذي ينظم الراتب الخاص بكل عامل، في اطار التحديثات في رواتب كافة الموظفين الحكوميين بشكل عام.

سلم رواتب القضاة الجديد في السعودية 1443

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية خلال الفترة الاخيرة بطرح سلم رواتب الموظفين الحكوميين بشكل عام في جميع القطاعات المختلفة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ون ضمن هذه الرواتب هي رواتب القضاة وكافة التابعين للسلك القضائي في السعودية، وهو الراتب الذي يختلف من درجة لاخرى من حيث الراتب الاساسي، وكذلك من حيث البدلات التي يتم تقديمها بشكل سنوي لجميع العاملين بكافة القطاعات القضائية، حيث جاء سلم رواتب القضاة في السعودية على النحو التالي.

  • يبلغ راتب الملازم القضائي 10320 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.
  • يتراوح راتب قاضي (ج) بين 11230 ريالًا سعوديًا و20050 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 630 ريالًا سعوديًا.
  • راتب قاضي (ب) بين 13470 ريالًا سعوديًا و22990 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 680 ريالًا سعوديًا.
  • يتراوح راتب قاضي (أ) بين 15575 ريالًا سعوديًا و25655 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 720 ريالًا سعوديًا.
  • راتب وكيل محكمة (ب) بين 17490 ريالًا سعوديًا و28340 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 775 ريالًا سعوديًا.
  • يتراوح راتب وكيل محكمة (أ) بين 19445 ريالًا سعوديًا و31135 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 835 ريالًا سعوديًا.
  • راتب رئيس محكمة (ب) بين 21425 ريالًا سعوديًا و34025 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 900 ريالًا سعوديًا.
  • يتراوح راتب رئيس محكمة (أ) بين 24510 ريالًا سعوديًا و37530 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 930 ريالًا سعوديًا.
  • يبلغ راتب قاضي الاستئناف 39675 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.
  • راتب رئيس محكمة الاستئناف 42320 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.

جدول سلم رواتب القضاة 1443 بالدرجات

الدرجة ملازم قضائي قاضي (ج) قَاضي (ب) قاضي (أ) وكيل محكمة (ب) وكيل محكمة (أ) رئيس محكمة (ب) رئيس محكمة (أ) قاضي استئناف رئيس محكمة استئناف
الأولي 10320 11320 13470 15575 17490 19445 21425 24510 ريال سعودي 39675 42320
الثانية 11860 14150 16295 18265 20280 22325 25440 ريال
الثالثة 12490 14830 17015 19040 21115 23225 26370 ريال
الرابعة 13120 15510 17735 19815 21950 24125 27300 ريال
الخامسة 13750 16190 18455 20590 22785 25025 28230 ريال
السادسة 14380 16870 19175 21365 23620 25925 29160 ريال
السابعة 15010 17550 19895 22140 24455 26825 30090 ريال
الثامنة 15640 18230 20615 22915 25290 27725 31020 ريال
التاسعة 16270 18910 21335 23690 26125 28625 31950 ريال
العاشرة 16900 19590 22055 24465 26960 29525 32880 ريال
الحادية عشر 17530 20270 22775 25240 27795 30425 33810 ريال
الثانية عشر 18160 20950 23495 26015 28630 31325 34740 ريال
الثالثة عشر 18790 21630 24215 26790 29465 32225 35670 ريال
الرابعة عشر 19420 22310 24935 27565 30300 33125 36600 ريال
الخامسة عشر 20050 22990 25655 28340 31135 34025 37530 ريال سعودي

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