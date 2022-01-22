كم سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخير في السعودية 1443 من وزارة الموارد البشرية

سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخيرهو أحد أكثر التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من الأشخاص في السعودية من العاملين في هذا المجال في القطاعات التابعة للقضاء السعودي بشكل عام، حيث تعتبر وزارة الموارد البشرية السعودية هي المسئولة عن تحديد رواتب القضاة في السعودية ضمن رواتب الموظفين الحكوميين قي القطاعات التابعة للدولة بشكل عام، حيث يتم تحديث قيمة الرواتب الخاصة بوظائف القضاة المختلفة في السعودية بشكل مستمر، وذلك بهدف سعي الحكومة السعودية الى تحسين ظروف المعيشة لجميع الموظفين الحكوميين بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب القضاة في السعودية 1443 الجديد بعد التعديل الأخير.

سلم رواتب القضاة الجديد بعد التعديل الأخير

يحدد النظام القضائي السعودي كافة الرتب والدرجات الخاصة بالعاملين في هذا القطاع في السعودية، حيث تختلف الرتب الخاصة بالسلك القضائي في السعودية والتي يتم بناء عليها تحديد الرواتب التي يتقاضاها العاملين، فنجد ان الدرجات التي تتبع السلك القضائي في السعودية هي عبارة عن ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، رئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، حيث تزداد قيمة الراتب الذي يحصل عليه العامل في كل درجة من درجات القضاة في السعودية كما زادت قيمة هذه الدرجة، وقد قامت وزارة العمل والموارد البشرية السعودية بالإعلان عن تحديث قيمة سلم الرواتب الخاص بالقضاة في السعودية والذي ينظم الراتب الخاص بكل عامل، في اطار التحديثات في رواتب كافة الموظفين الحكوميين بشكل عام.

سلم رواتب القضاة الجديد في السعودية 1443

قامت وزارة الموارد البشرية السعودية خلال الفترة الاخيرة بطرح سلم رواتب الموظفين الحكوميين بشكل عام في جميع القطاعات المختلفة عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ون ضمن هذه الرواتب هي رواتب القضاة وكافة التابعين للسلك القضائي في السعودية، وهو الراتب الذي يختلف من درجة لاخرى من حيث الراتب الاساسي، وكذلك من حيث البدلات التي يتم تقديمها بشكل سنوي لجميع العاملين بكافة القطاعات القضائية، حيث جاء سلم رواتب القضاة في السعودية على النحو التالي.

يبلغ راتب الملازم القضائي 10320 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.

يتراوح راتب قاضي (ج) بين 11230 ريالًا سعوديًا و20050 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 630 ريالًا سعوديًا.

راتب قاضي (ب) بين 13470 ريالًا سعوديًا و22990 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 680 ريالًا سعوديًا.

يتراوح راتب قاضي (أ) بين 15575 ريالًا سعوديًا و25655 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 720 ريالًا سعوديًا.

راتب وكيل محكمة (ب) بين 17490 ريالًا سعوديًا و28340 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 775 ريالًا سعوديًا.

يتراوح راتب وكيل محكمة (أ) بين 19445 ريالًا سعوديًا و31135 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 835 ريالًا سعوديًا.

راتب رئيس محكمة (ب) بين 21425 ريالًا سعوديًا و34025 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 900 ريالًا سعوديًا.

يتراوح راتب رئيس محكمة (أ) بين 24510 ريالًا سعوديًا و37530 ريالًا سعوديًا، مع علاوة سنوية بقيمة 930 ريالًا سعوديًا.

يبلغ راتب قاضي الاستئناف 39675 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.

راتب رئيس محكمة الاستئناف 42320 ريالًا سعوديًا، وهو درجة واحدة.

جدول سلم رواتب القضاة 1443 بالدرجات