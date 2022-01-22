طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على معونة مالية أو ترميم منزل أو شراء منزل جديد للمحتاجين كما يتم توفير سيارات للمحتاجين أيضا عبر التواصل المباشر مع المؤسسة الخيرية التابعة للأمير، حيث قام بإنشاءاها من ماله الخاص لتكون باب تقديم الخير للمحتاجين من أبناء الوطن، وخاصة الفئات الفقيرة والضعيفة مثل النساء واللاتي ليس لهن مصدر للعيش، وكذلك المرضى أو الراغبين في الحصول على العون العاجل مثل سداد الديون، ويتم توفير الدعم اللازم والغير محدود للمحتاجين.

Whatsapp طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud كافة طرق التواصل

تقوم العديد من المؤسسات الخيرية بالمملكة بتقديم الدعم اللازم والإغاثي للمحتاجين من ابناء الوطن، فمنها ما تقوم بتقديم المساعدة بشكل شهري أو مرة في العام بالشهر الكريم، بينما هنالك مؤسسات أخرى لا تتقيد بموعد وتقوم بتقديم الدعم حسب الحاجة للمحتاجين وأصحاب الإغاثات التي يتم تقديمها ومنها مؤسسة الأمير ابن الاسرة الحاكمة، ابن الملك سعود، مؤسس الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو ابن آخر زواجات الملك أيضا وهي الأميرة الجوهرة، ولكليهما الايادي البيضاء في النواحي الاجتماعية والإنسانية في جميع المجالات بالمملكة.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية في المحافظات السعودية

تم إطلاق المؤسسة في العديد من المحافظات بينما يكون المقر الرئيسي لها في جدة، وهو الذي يتم إرسال الطلبات عليه، بينما توفر المؤسس التواصل الإلكتروني على البريد الإلكتروني لمقرها في تبوك، ويتم توفير أرقام الهواتف أو الواتساب للاتصال والتواصل المباشر للمؤسسة، ويتم استقبال الطلبات، الإلكترونية أو المكتوب، ويقوم موظفي المؤسسة بمراجعة البيانات والوثائق ويتم تقديم الدعم اللازم.

المجالات التي تعمل فيا المؤسسة في تقديم المعونة

يتم تقديم المساعدات الإغاثية للمنكوبين من الكوارث الطبيعية أو تهدم المنازل أو الحوادث.

تقوم المؤسسة بسداد الديون والتي تكون للمصارف أو ديون الكهرباء لغير القادرين على السداد.

يتم توفير مبالغ للترميم العاجل للمنازل المتضررة.

تقوم بسداد ديون الغارمين ليعودوا بسلام إلى ذويهم.

يتم توفير سيار أو منزل أو غيره للمحتاجين.

مؤسسات خيرية أخرى في المملكة

نموذج مقدم لطلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

الاتصال والإرسال إلى مؤسسة الأمير الخيرية

العنوان المؤسسة بالمقر الرئيسي: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

للاتصال : 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

عبر منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

التواصل لمنطقة تبوك