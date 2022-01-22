قدم واحصل على دعم ريف الشروط وخطوات التقديم وكيفية استرجاع كلمة المرور

برنامج دعم ريف يدعم الكثير من المواطنين حيث يقدم الدعم للمزارعين والأسر الريفية وأصحاب الحرف والمهن المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والتي تحتاج الى دعم للإستمرار فى إنتاجها من المحاصيل والعمل على تطوير منتجاتها وزيادتها، حيث يعتبر برنامج دعم ريف من أشهر وأهم البرامج التي يفضلها المزارعين في المملكة حيث أنه يقدم الدعم إلى المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة في المملكة حيث ان برنامج ريف هو برنامج دعم مقدم من الحكومة السعودية يهدف إلى دعم المزارعين والأسر الريفية المنتجة بدعم شهري بقيمة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب ويجب أن يكون إجمالي الدعم لا تجاوز قيمة رأس المال للمشروع وبحد أقصى نحو 54.000 ريال في السنة، ومن خلال المقال نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم وكيفية التسجيل فى الدعم وكما سنوضح كيفية استرجاع كلمة المرور المفقودة.

الشروط الواجب تقديمها للتسجيل في برنامج دعم ريف:

للحصول على دعم ريف يجب توفر عدة شروط واهمها مايلي:

أن يكون الشخص المستفيد والمتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى 21 عام وأكثر من ذلك

من المعروف أن لا يكون الشخص المتقدم ينتمي لأي مؤسسة حكومية أو قطاع خاص

الدخل الشهري لا يتجاوز 6000 ريال سعودي.

الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في برنامج دعم ريف:

للحصول على دعم ريف يجب اتباع عدة خطوات سوف نذكرها بالتفصيل كما يلي:

ادخل على رابط الخاص بالموقع الإلكتروني لدعم ريف.

ثم عليك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم عليك بالنقرعلى تسجيل وكتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم يجب كتابة وادخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له وكتابة الحساب البنكي.

ثم عليك بالتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة ورفع المستندات المطلوبة.

خطوات طريقة استرجاع كلمة المرور في دعم ريف:

لاتمام عملية ارجاع كلمة المرور المفقودة ببرنامج دعم ريف يجب اتباع الخطوات الاتية: