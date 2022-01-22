نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية معرفة الرقم الخاص بالضمان الإجتماعي المطور وشروط الإستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستفيدو معاش الضمان الإجتماعي ينتظرون موعد صرف المعاش للوفاء بدفع وسداد مستلزماتهم المعيشية من سداد فواتير الكهرباء والمياه ومصروفا الأولاد وغيرها من الالتزامات والتي لا يمكن تأخيرها عن موعدها، حيث يشغل الكثير من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور معرفة رقم الضمان المطور الجديد حتى يتم الحصول على معاش الضمان دون تخلف عن الاستلام معاش الضمان، ومن خلال مقالي سوف نوضح طريقتين لمعرفة رقم معاش الضمان سوف نوضحها بالتفصيل وشروط الاستحقاق، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية طريقة معرفة الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور 1443 إلكترونياً بالسعودية وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن واتباع مجموعة من الخطوات تمكن المستفيد من الضمان الاجتماعي من معرفة الرقم دون الانتقال لأي مكان من خلال الهاتف وبمنتهى السهولة وذلك توفيرا من الوزارة على المواطنين من خلال رقمنة جميع الخدمات في المملكة، كما سيتم التحقق من توافر الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية في المتقدمين ومراجعة جميع البيانات حتى يتم الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور حول رقم الضمان الذي يمكن من خلاله التواصل مع البرنامج للاستفادة من الدعم، وهذه الالأرقام هي:

اولا : الطريقة الأولى:

هى الطريقة التقليدية والتي من خلال اتباع عدة خطوات تستعلم عن معرفة رقم الضمان الاجتماعي كما هو موضح كالتالي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية.

ثم عليك باختيار أيقونة الخدمات الإلكتروني في الصفحة الرئيسية.

ثم يتم اختيار تسجيل دخول ثم النقر على ايقونة حساب مستفيد.

ثم عليك بكتابة وملء البيانات التي تطلب منه مثل الاسم ورقم الهوية الشخصية وغيرها.

ثم عليك بالنقر على رقم الضمان الاجتماعي والحصول عليه سوف يظهر على الفور.

ثانيا: الطريقة الثانية:

ونذكر من خلال هذا المقال الطريقة الثانية التي يمكن الاعتماد عليها واللجوء لها، وذلك باعتبار أن هذه الطريقة هي أكثر استخداماً وأسهلهم لجميع المستفيدين، حيث يمكن الاتصال من خلال الرقم الذي حدده نظام الضمان الاجتماعي المطور السعودي (8001222777) أوالاتصال على الرقم الثاني (0112915588) وعند الرد يقوم المتصل بالضغط على رقم 1 واتباع الخطوات التي تملى عليه للوصول لرقم الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي: