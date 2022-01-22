نقدم لكم معلومات تقنية حول لعبة ببجي موبايل 2022 pubg mobile ومميزاتها التي جعلتها الأشهر في العالم، وجعلتها تنافس العديد من الألعاب الأخرى من لعبة فورت نايت ولعبة كول أوف ديوتي ولعبة فري فاير، وإن لعبة ببجي الذي انتهت بشكل رائع في مرحلة ما في السنوات اللاحقة ويتم لعبها عن طريق مئات الآلاف في كافة أنحاء العالم، لذلك نقدم لك من خلال هذه المقالة طريقة لتنزيل الإصدار الفريد من لعبة PUBG على الهاتف، كما أنه تجاوزت الأشخاص التي قاموا بتنزيل لعبة PUBG أكثر من مليون خلال العام الماضي، ويزداد تنزيل هذه اللعبة عن طريق الوسائل من عشاق ألعاب الفيديو الإلكترونية بسبب النشوة الذي تجدها في اللعبة.

ما هي لعبة ببجي موبايل pubg mobile 2022

يعتبر تنزيل لعبة PUBG mobile من أشهر الألعاب، ومشروعها في تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الإعلانات في كافة أنحاء العالم بهواتف ذكية متميزة في عبارات التشغيل والقدرات لكل قرص أو أداة، وهذا هو إنتاج اللعبة عن طريق Tencent، ومقرها بالكامل في الصين، بالشراكة مع صاحب العمل الثقب الأزرق، كما أطلق أكثر من اسم بهذه لعبة ببجي أو Battleground أو بوبجي وغيرها.

معلومات تقنية حول لعبة ببجي موبايل 2022

حصلت لعبة PUBG على موافقة كافة الأشخاص الذين قاموا بتنزيلها، واستمرت أعداد التنزيلات في الزيادة نظرًا لحقيقة إطلاقها لأول مرة واكتسبت سمعة دولية واسعة بين العديد من دول العالم.

حيث وصلت مجموعة متنوعة من لاعبي PUBG أكثر من مائة مليون لاعب حول العالم، أشادوا بها جميعًا وأرسلوا روابط التحميل إلى أصدقائهم بهدف تشغيلها بشكل جماعي لمزيد من المتعة والترفيه.

خصائص لعبة ببجي موبايل pubg mobile 2022

لذلك حصلت على تصنيف عالي 4.2 من أصل خمس مراحل للحصول على إحصائيات إضافية حول ملف تنزيل لعبة ببجي لنظام Android، اقرأ التالي: