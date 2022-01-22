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عمر شويل - جدة طريقة عمل الحمام الكداب المحشى أرز بأوراك الدجاج بشكل احترافي خطوة بخطوة - ثقفني
الحمام الكداب يعتبر أكلة من الأكلات المميزة والشهية والتي لاتخلى منها عزومة وتسمى هذه الأكلة بهذا الإسم لأننا نستخدم فيها الدجاج بدلًا من الحمام ولكن بنفس طريقة الحشو وطعم رائع جدا بالإضافة إلى الشكل المميز والتجديد المستمر في أطباقك وعلى سفرتكن كما أن هذه الأكلة تعتبر من الأكلات الموفرة عن غيرها لاصحابها وتكون سهلة وبسيطة ومنتهى اللذة.
مايلزم تحضيره لتحضير الحمام الكداب.
- عدد من أوراك الدجاج المناسبة لعدد أفراد الأسرة ونحضرها بإخلائها من العضام جيدًا.
- نحضر مقدار ملعقة صغيرة من الكركم الأصفر.
- مقدار نصف ملعقة من القرفة.
- يمكن اضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
- احضار بصلة كبيرة ونقوم بفرمها في الكبة جيدًا.
- احضار ثلاث فصوص من الثوم بعد هرسة جيدًا.
- مقدار عصير ليمونة واحدة.
- ونحضر للحشو كوب واحد من الأرز المغسول.
- بصلتين وصل مبشورين.
- ثمرة من الفلفل الأحمر والأخضر الحار ويتم تقطيعه قطع صغيرة.
- رشة ضئيلة جدًا من جوزة الطيب.
- ملعقة زيت نباتي، مقدار نصف ملعقة من بهار الدجاج.
تجهيز الحمام الكداب خطوة بخطوة.
- نقوم بغسل ونقع أوراك الدجاج بإستخدام الخل والملح والليمون وتترك في المحلول لما يقارب ساعة.
- نقوم بغسلها جيدًا ووضعها في وعاء ونضع عليها كل التوابل وكذلك البصل والثوم المفروم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تتمازج الأوراك مع كافة التوابل ونتركها فر الثلاجة لمدة ساعة.
- نحضر إيناء ونضعه على النار ونضع به الزيت النباتى نضع البصل المبشور في الزيت ونستمر في التقليب ثم نضع الأرز ونقلبه ونضع جميع التوابل التي تم احضارها فيما سبق.
- ونغمر الأرز بماء مغلي ثم نتركه فتره على النار حتى يتم سواه.
- بعد سواء الرز نتركه يبرد ونخرج الأوراك من الثلاجه ونقوم بحشوها ولفها بالخيط من كل الجوانب حتي لا يقع منها الحشو.
- ندهن الأوراك من الجانبين بالزيت ونضعها بصينية وندخلها بالفرن في درجة حرارة وسط حتى نتأكد من تمام نضجها.
- بعد السواء يتم تقديمها وتجميلها بالبقدونس الأخضر.
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