نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن كيفية تغير رقم الايبان عبر منصة حساب المواطن للمستفيدين الحاليين في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن ينشر توضيحًا خاصًا بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تغيير الآيبان الخاص بالحساب البنكي، ويتم ذلك قبل قيام البرنامج بتوزيع الدعم المستحق للدفعة 49 لكل من له الحق في الإستفادة من الدعم المستحق كما أنه متاح لديهم الرد على كافة الإستفسارات من خلال قنوات العمل والتي تهدف بدورها إلى تقليص المسافات وشرح كيفية التعامل مع أي أمر جديد الذي يحتاج ابداء الرأي من جهة المسؤولين عن إمكانية دعم هذا الأمر وتنفيذه من عدمه.

الخطوات التي يتم اتباعها للقيام بإضافة تابع لحساب المواطن.

لاتمام الأمر يلزم الدخول إلى البوابة التابعة لحساب مواطن. قيام العميل بالنقر على تفاصيل الطلب لمعرفة كل المعلومات التي يريد الحصول عليها. بعد ذلك يتم اختيار الدخول الخاص بالمعلومات عن التابعين. بعد ذلك يتم النقر على أمر إضافة تابع. يتم تسجيل كافة البيانات والمعلومات المطلوبة التي تنتمي إلى التابع. خطوة أخيرة يتم الضغط على إضافة وحفظ حتى يتم انتهاء العمل من إضافة تابع.

تغيير رقم الآيبان والإستعلام عن حساب المواطن.

عند وجود أي تغيير عبر موقع حساب مواطن يتطلب ذلك القيام بتحديث كافة البيانات ويستغرق هذا العمل مدة ربع ساعة، ويتم عمل التغيير من خلال الإتصال على الرقم الخا بحساب المواطن والذي لا يوجد دونه بديل حيث أنه رقم موحد.

كما أنه من الممكن التواصل من خلال خدمة صوتك ويتم ذلك عن طريق القيام بتسجيل البيانات الخاصة بالعميل وكذلك نوع الطلب حتى يقوم برنامج حساب المواطن بالاتصال مع العميل.

ومن المقرر أن الموعد المحدد للاستعلام عن دفعة حساب المواطن وترتيبها 49 يوم الأحد القادم، ويستطيع كل متلقي دفعته القيام بإيداعها داخل الحساب البنكي الخاص به بسهولة في نفس اليوم.

متوسط دعم الأسرة في حساب المواطن