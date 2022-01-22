نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثبات وصية 1443 خطوات التسجيل فى منصة ناجز وزارة العدل من أجل كتابة الوصية الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قامت بإتاحة الفرصة لكل شخص أن يتمكن من تسجيل وصيته ويتم ذلك من خلال تطبيق يسمى ناجز، حيث يقوم الشخص الراغب في تسجيل وصيته إلى الدخول للموقع بطريقة سهلة والقيام بتسجيل وصيته كاملة تحت إشراف وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وتم الشرح عبر الموقع الخاص بالوزارة عن كافة الخدمات الأخرى المتاحة وكذلك عن طريقة مسهلة وبسيطة لتسجيل الوصية.

ماذا تعرف عن بوابة ناجز الإلكترونية.

يعد تطبيق ناجز تطبيق تابع لوزارة العدل السعودية يتم من خلاله التعامل مع كافة الإجراءات القضائية عن بعد دون الذهاب إلى مكان كما أنه لا يقتصر التعامل عبر هذا الموقع على السعوديين فقط بل وأنه يشمل أي شخص مقيم على الأراضي السعودية، كما أن هذه الخدمة يستفيد من وجودها جهات كثيرة جدًا من بينها:

كافة المحاكم القضائية وأيضًا التنفيذية وكذلك محاكم العدل.

يعود الموقع بالاستفادة على كل الإجراءات التي تختص بالعقارات.

كافة الأمور التابعة للمحاميين.

العقود الثابتة لحالات الطلاق والزواج.

الطريقة التي يمكن من خلالها قيام شخص ما بتسجيل وصيته عبر ناجز.

وتستطيع الآن من خلال الخطوات التي سنعمل على توضيحها على إثبات الوصية الخاصة بك وكتابتها وذلك على النحو الآتي: –

عبر بوابة ناجز يتم الدخول إلى الخدمات العدلية باستخدام الإنترنت.

نقوم بالنقر على إثبات وصية، ونقوم بالنقر لاختيار المحكمة.

ويقوم المستخدم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أمر إنهاء حتى يتم توثيق الوصية.

وقد تأخذ العديد من الاعتبارات يشترط عدم وجود أي خلاف بين ورثة الموصي على الوصية في حالة أن الموصي توفاه الله، وكما أنه في حالة وفاة الشخص الموصي يقوم شخص نائب مكانه بإكمال الوصية من الورثة نيابة عن كل الورثة ويكون بموافقتهم وتقدم منصة ناجز عدد ضخم من الخدمات المخصصة لوزارة العدل من اجل توفير الوقت والمجهود للمواطنين والوافدين