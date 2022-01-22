نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل إمكان السريع بدون كفيل للقطاع الحكومي والخاص وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الأوضاع والضغوط الاقتصادية التي تمر بها كافة البلدان تسعى جميع الشركات السعودية تقديم العديد من الخدمات والتمويل السريع والفورية لخدمة المواطنين السعوديين، لذلك تقدم مؤسسة إمكان السعودية تمويل إضافي سريع بدون كفيل للقطاع الحكومي والخاص من بنك الراجحي، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدمها منصة إمكان في تقديم التمويلات الفورية بشروط ميسرة وبسيطة، كما أنها تقدم أيضا هذا التمويل لكافة المواطنين السعوديين سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويختلف شروط التمويل كما تسمح لك المنصة بتحديد طريقة ومدة تسديد التمويل باختلاف الأشخاص.

تمويل إضافي سريع بدون كفيل من شركة إمكان

تقدم منصة إمكان العديد من الخدمات التمويلية الميسرة والسريعة الفورية لكى تساعد أكبر عدد من العملاء السعوديين في تقديم دعم مادي سريع لبدء مشاريع صغيرة أو لمواجهة ظروف وأعباء الحياة وسداد الأقساط على فترة طويلة تناسب العميل، ويتميز تمويل منصة إمكان بشروطه الميسرة والبسيطة التي قد تتوافر مع كافة المواطنين.

تبدأ قيمة التمويل إضافي السريع من منصة إمكان من 5000 ريال سعودي كحد أدنى حتى مليون ونصف ريال سعودي كحد أقصى، بهامش ربح بسيط و ثابت طول فترة السداد.

طريقة الحصول على تمويل إضافي سريع بدون كفيل من شركة إمكان

يمكن التقديم على تمويل إضافي سريع بدون كفيل للقطاع الحكومي والخاصة من شركة إمكان إلكتروني من خلال تطبيق إمكان، وطريقة التقديم هي:

قم بتحميل تطبيق إمكان الإلكتروني ثم قم بتثبيت التطبيق.

بعد ذلك قم بالدخول إلى التطبيق واختيار أيقونة التمويل الميسر.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بملئ البيانات المطلوبة من اسم المتقدم، رقم الهوية، جهة العمل، محل الإقامة.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال طلب التمويل.

شروط التمويل الإضافي السريع من إمكان السعودية

هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة إمكان للحصول على التمويل، الشروط هي: