جدول سلم رواتب الهيئة الملكية 1443 / 2022 بعد التحديث في السعودية

جدول سلم رواتب الهيئة الملكية 1443 / 2022 من أكثر التساؤلات التي يطرحها عددٍ كبير من الأشخاص في السعودية، حيث يعد سلم رواتب الهيئة الملكية عن السلم الذي يوضح الرواتب التي يحصل عليها العاملين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقع في الجهة الشرقية والغربية من المملكة، حيث يوضح سلم الرواتب قيمة ما يحصل عليه كافة العاملين في هذا القطاع بالمدن الصناعية في السعودية والتي تختلف بشكل كبير تبعا للدرجة والمرتبة الخاصة بالموظفين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الهيئة الملكية في السعودية بعد التحديث المعلن من قبل الحكومة السعودية 1443.

رواتب الهيئة الملكية في السعودية 1443

قامت الحكومة السعودية خلال الفترة الأخيرة بالإعلان عن تحديث سلم رواتب الهيئة الملكية السعودية، وذلك في اطار سعي الحكومة الى تلبية كافة متطلبات الموظفين في جميع المجالات بشكل عام، ومن اهم هذه الوظائف هي الوظائف الخاصة بالمدينتين الصناعيين في السعودية الجبيل وينبع، والتي تمتلك عددٍ كبير من الأشخاص العاملين في الوظائف المختلفة بهذا القطاع الصناعي في السعودية الذي يحتل مساحة كبيرة من المدينتين، فنجد أن قيمة الرواتب التي يحصل عليها كل موظف وعامل نظير عمله تختلف بشكل كبير بناء على بعض العوامل من أهمها الدرجة الخاصة بكل وظيفة والمحددة مسبقا من قبل الحكومة السعودية المتمثلة في الجهات المعنية.

سلم رواتب الهيئة الملكية في السعودية 2022

وقد تم نشر سلم رواتب الهيئة الملكية في السعودية للعاملين في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأيام الأخيرة بعدما تم تحديث الرواتب لتناسب احتياجات الأشخاص من العاملين، قد تم تقسيم العاملين في قطاع الهيئة الملكية لمدنيتي الجبيل وينبع في السعودية الى 17 مرتبة، وهي المراتب التي توضع الوظائف التي تنضم اليها كما تحدد أيضا قيمة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الموظفين، بالإضافة الى قيمة العلاوات السنوية التي تحصل عليها كل درجة بشكل عام، حيث جاء سلم رواتب الموظفين في الهيئة الملكية على النحو التالي.

جدول سلم رواتب الهيئة الملكية 1443 / 2022

راتب المرتبة الأولى بين 3246 ريالًا سعوديًا و9022 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 304 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الثانية بين 3637 ريالًا سعوديًا و9945 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 322 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الثالثة بين 4073 ريالًا سعوديًا و11065 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 368 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الرابعة بين 4556 ريالًا سعوديًا و12004 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 392 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الخامسة بين 5111 ريالًا سعوديًا و13395 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 436 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة السادسة بين 5753 ريالًا سعوديًا و15101 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 492 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة السابعة بين 6527 ريالًا سعوديًا و17091 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 556 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الثامنة بين 7360 ريالًا سعوديًا و19140 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 620 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة التاسعة بين 8312 ريالًا سعوديًا و21612 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 700 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة العاشرة بين 9800 ريالًا سعوديًا و24848 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 792 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الحادية عشرة بين 11235 ريالًا سعوديًا و28487 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 908 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الثانية عشرة بين 12927 ريالًا سعوديًا و32535 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1032 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الثالثة عشرة بين 14365 ريالًا سعوديًا و35788 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1128 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الرابعة عشرة بين 16234 ريالًا سعوديًا و39566 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1228 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة الخامسة عشرة بين 18363 ريالًا سعوديًا و43747 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1336 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة السادسة عشرة بين 20757 ريالًا سعوديًا و48193 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1444 ريالًا سعوديًا. راتب المرتبة السابعة عشرة بين 23369 ريالًا سعوديًا و51565 ريالًا سعوديًا، مع علاوةٍ سنويةٍ بقيمة 1484 ريالًا سعوديًا.

بدل نقل رواتب الهيئة الملكية 1443 / 2022