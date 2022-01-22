أمريكا تلغى عددا من الرحلات الجوية إلى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة الأمريكية إن قرار إدارة الطيران المدنى الصينية "يتناقض مع المصالح العامة ويتطلب إجراءات مناسبة من قبل وزارتنا".

وكانت الإدارة الصينية للطيران المدنى قد ألغت 44 رحلة لـ 3 شركات أمريكية للطيران عاملة فى الصين، هى "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، وذلك فى أعقاب اكتشاف حالات كوفيد-19 على متنها.

وردا على ذلك قررت السلطات الأمريكية إلغاء عدد مماثل من الرحلات لـ 4 شركات صينية من الولايات المتحدة إلى الصين.

واعتبرت السلطات الصينية القرار الأمريكى "غير مبرر"، داعية واشنطن للتراجع عنه.