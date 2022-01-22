البرازيل تسجل أكثر من 166 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 166539 إصابة و358 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأفادت الوزارة فى بيان أن إجمالى الأصابات حتى الآن 23 مليونا و751782 إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 622563.

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