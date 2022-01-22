استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، الطلبة والطالبات بدولة العراق مازالوا يبحثون على قدمِ وساق على رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائجهم ما قبل الجامعي، والتعرف على قبولهم بالجامعات العراقية، وقد ازداد بحث الطلاب بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق عن قرب ظهور النتيجة بجميع محافظة العراق، بل وقبول حوالي عشرون ألف طالب وطالبة وأكثر ومن بينهم حوالي ثلاث آلاف وأكثر من طلاب العام الماضي، مع العلم أن النتيجة الخاصة بالقبول الموازي ستكون متاحة على الطلاب على موقع وزارة التعليم العالي الموجود على شبكة الإنترنت، وبإمكان الطالب الدخول على النتيجة، ثم الاستعلام عنها بالرقم الامتحاني الخاص به أو برقم الاستمارة الذي سجل بها، وسوف نذكر لكم المزيد من التفاصيل في مقالنا اليوم.

نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن قبول حوالي 22 ألف طالبة وطالب بالجامعات العراقية، وذلك للطلاب الذين أكملوا التعليم الثانوي، ولذا بدأ الطلبة والطالبات بالبحث عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، ولكن وضحت وزارة التعليم العالي بأن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وستكون النتيجة المتاحة على موقع الوزارة الموجود على شبكة الإنترنت، وبالإمكان الاستعلام عنها من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو أي جهاز متصل بالإنترنت، مع العلم أن الدراسة ستبدأ يوم السابع والعشرون ليناير 2022 الحالي.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في العراق خريجي الثانوية العامة هذا العام الدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ثم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني بكل سهولة، حيث تتم عملية الاستعلام عن نتائج القبول على النحو التالي: