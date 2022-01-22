تعرف على درجة الحرارة في الرياض اليوم وانخفاض شديد في درجات الحرارة بمدن المملكة

درجة الحرارة في الرياض اليوم، تعرضت مدينة الرياض الساعات الماضية إلى موجة باردة من الهواء وعلى أثرها انخفضت درجات الحرارة، ولذا يتساءل المواطنين بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي عن درجة الحرارة في الرياض اليوم، خصوصًا بعد أن قام أحد محللى الطقس بالمملكة بالتعليق على هذه الموجة الباردة، موضحًا بأن تلك الكتلة الهوائية الباردة سوف يصاحبها موجبة غبار كبيرة للغاية على المنطقة الشرقية الشمالية، بل وستتأثر المنطقة الوسطى والشرقية بهذه الكتلة، وبالتالي سيحدث انخفاض شديد في الرؤية، والجدير بالذكر أن درجة الحرارة وصلت على أثر هذه الكتلة لحوالي 12 درجة بالظهر، وبل ومتوقع أن تصل درجة الحرارة في الصباح إلى صفر، بينما ستصل درجة الحرارة في المناطق الشمالية إلى أسفل الصفر، ومتوقع أن يكون هناك صقيع من أول اليوم السبت وحتى نهاية شهر يناير الجاري.

درجة الحرارة في الرياض اليوم

وضح المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية بأن درجة الحرارة في الرياض اليوم والأيام القادمة سوف تنخفض بشكل كبير، بل ومحتمل بشكل كبير سقوط ثلوج على عدد من المناطق الشمالية وخصوصًا في تبوك واللوز وجبال علقان، بل وسيصاحب سقوط الثلوج رياح نشطة للغاية يصاحبها أتربة وغبار شديد، وعلى أساسه سوف تنخفض الرؤية، وستنشط الرياح أيضًا بجنوب المملكة ووسطها، كما ستشهد مرتفعات عسير والطائف وجازان ومكة المكرمة ضباب كثير بالصباح الباكر من اليوم.

درجة الحرارة في الرياض الآن

يستمر البحث من قبل المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن درجة الحرارة في الرياض اليوم، وقد قام المركز الوطني للأرصاد الجوية بداخل المملكة بالكشف عن درجات الحرارة، وهي كالتالي: