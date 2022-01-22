غوارديولا متحدثا عن تجديد عقده: لن أخدع مانشستر سيتي

أعلن جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه قد يتخذ قرارا بخصوص مستقبله في نهاية الموسم الجاري، لكنه أكد بوضوح أنه "لن يخدع" ناديه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط غوارديولا، الذي تولى المسؤولية في 2016، بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري، السبت: "لست جيدا بما يكفي لأفكر في المدى البعيد".

وأضاف: "يتحدد مستقبلي دائما بناء على النتائج، لذا سنلعب ضد ساوثامبتون وسنحصل على بعض الراحة، وبعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث".

وتابع: "لقد منحني النادي كل شيء، لذا لا يمكن أن أخدعه أو أفعل أي شيء خاطئ نحوه".

ويسير غوارديولا نحو قيادة مانشستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الرابعة في 5 سنوات، كما توج بكأس الرابطة وكأس الاتحاد 4 مرات، ويتصدر الفريق الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، بعد 22 جولة.

وتابع "بيب": "اتخذنا معا القرارات بخصوص حضوري إلى هنا وتمديد التعاقد في مناسبتين، وسنفعل الأمر ذاته الآن. يتعلق الأمر بمشاعر النادي نحوي وحول شعوري لنفسي وللنادي".

وأضاف: "أشعر أنني في حالة جيدة وأشعر بالراحة. عندما لا أملك الطاقة وأشعر بالإرهاق والتعب، فإني أكون متأكدا من الرحيل، لكن في الوقت الحالي لدي مشاعر إيجابية".