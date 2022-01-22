ألمانيا تسجل 135461 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و596007 بعد تسجيل 135461 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116664 بعد تسجيل 179 وفاة جديدة.