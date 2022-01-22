لبياض ملفت.. أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة ومضمونة 100% ضعيها على يديكِ وشاهدي السحر

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة، يوجد العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتبييض اليدين، قد يجد البعض اسمرار اليدين عن باقي الجسم، وذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس لأطول فترة ممكن، وأيضا بسبب الإهمال في نظافة اليدين خصوصاً يومياً لما يفرزه الجلد من مادة كل يوم يجب التنظيف حتى لا تتراكم وتسبب اسمرار.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

المكونات:

اربع معالق نشا.

مقدار معلقتين من الخل الأبيض.

طريقة تحضير خلطة تبييض اليدين بالنشا

أولا نقوم بخلط النشا بمقدار ملعقة، والخل بمقدار ملعقة في إناء.

بعد ذلك نقوم بالتقليب جيداً للحصول على قوام متماسك يشبه العجين.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على اليدين والتحريك المستمر بحركات دائرية حتى تنشف وتجف.

وبعدها نقوم بترك الخليط على اليدين لمدة من الزمن 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بإزالة الخليط بحركات دائرية مع الفرك جيداً.

ثم قومي بغسل الخليط من على اليدين بالصابون واستخدام فوطة ناعمة لتنشيف.

وصفة لتبييض اليدين بياض ناصع

المكونات:

كوب من البن الزبادي.

طريقة تحضير تبييض اليدين بياض ناصع

نقوم بتحضير لبن الزبادي ووضع كمية مناسبة على اليدين مع التدليك بحركات دائرية جيدة وذلك قبل النوم.

بعد ذلك نقوم بترك الخليط لفترة من الزمن حتى 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسل الماسك جيداً بالماء الدافئ بعد أن يجف وينشف.

قشر البرتقال المطحون للبشرة

المكونات:

قشر البرتقال مجفف.

زبادي بمقدار علبة.

طريقة تحضير خلطة لتبييض اليدين باستخدام قشر البرتقال

أولا نقوم بتنعيم قشر البرتقال جيداً مثل البودر.

بعد ذلك نقوم بخلط قشر البرتقال مع الزبادي في إناء والتقليب جيداً.

ثم نقوم بوضع الخليط على اليدين مع التحريك بحركات دائرية مع الفرك الجيد.

بعد ذلك ابقى الخليط على يديك لمدة من الزمن حتى 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسل اليدين جيداً ومن ثم نقوم بتنظيفها وتجفيف اليدين جيداً.

في الختام نكون وضحنا أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة، الخلطات المجربة التي تم استخدامها من قبل، العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تعمل على تفتيح البشرة، وقد وضحنا المكونات التي يمكن استخدامها أيضا، بالإضافة الى أفضل الأوقات التي يمكن استخدام الماسك فيها هو الليل.