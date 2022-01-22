زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب غرب اليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب وغرب البلاد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص حتى الآن.





وأفادت فى بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عبر موقعها الرسمى، أن مركز الزلزال كان تحت المحيط الهادئ داخل منطقة قبالة ساحل اليابان، ووقع حوالى الساعة 1:08 صباحا بالتوقيت المحلى على عمق 45 كيلومترا، مسجلا 5 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانية ، فى محافظتى ميازاكى وأويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غرب البلاد.

وتوقعت الأرصاد حدوث زلزال هائل وموجات مد عاتية "تسونامى" فى وقت لاحق، مشيرة إلى أن قوة زلزال اليوم أقل من 6.8 درجات، وهو معيار الحكومة لعقد اجتماع استثنائى للخبراء لتقييم شدة الزلزال.

وأضافت الأرصاد بأنها ستناقش ما إذا كان الزلزال الأخير مرتبطًا بأى شكل من الأشكال بالزلزال المتوقع حدوثه فى يناير الجارى، وذلك خلال اجتماعها القادم.

وكشفت الحكومة المحلية فى أويتا عن إصابة ستة أشخاص معظمهم بإصابات طفيفة إثر وقوع الزلزال، فيما أكدت الشرطة وقوع أربع إصابات، بينهم امرأة فى الخمسينيات من عمرها فى ميازاكى، كما تم الإبلاغ عن إصابات ، دون تحديد العدد ، فى محافظتى ساغا وكوماموتو فى كيوشو.

وحدث انقطاع مؤقت فى التيار الكهربائى فى أويتا بعد الزلزال، فيما تم الإبلاغ عن حدوث تمزق فى أنابيب المياه فى عدة مواقع فى مدينة أويتا.