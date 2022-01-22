غضب في نيويورك بعد مقتل شرطي أثناء أداء عمله

لقي شرطيا حتفه في نيويورك، يبلغ من العمر 22 عاما، في حين يصارع آخر الموت بعد إطلاق النار عليهما أثناء استجابتهما لبلاغ عن عنف أسري.
وأصيب مشتبه به بالرصاص، وقالت الشرطة إن اسمه لاشون مكنيل ويبلغ من العمر 47 عاما، ولم تعرف حالته.
وأعلن رئيس بلدية نيويورك، أريك آدامز، أن” هذا لم يكن مجرد هجوم علي ثلاثة رجال شرطة شجعان، كان هذا هجوما على مدينة نيويورك”.
ويمثل العنف تحديا مبكرا لرئيس بلدية نيويورك، وهو ضابط شرطة متقاعد تولى منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني.
وشهدت نيويورك ارتفاعا حادا في جرائم العنف خلال جائحة كورونا.
وقالت السلطات إن ثلاثة رجال شرطة كانوا يستجيبون لاتصال في هارلم، واتصلت امرأة قائلة إنها تتشاجر مع أحد أبنائها.
وبعد فترة وجيزة من وصول الشرطة إلى مكان الحادث أطلق ابن المرأة النار عليهم في ممر ضيق، وأطلق رجل الشرطة الثالث النار على المشتبه به.
وأوضحت مفوضة شرطة مدينة نيويورك، كيشانت سيويل، أن رجال الشرطة كانوا يحاولون مساعدة الأسرة بأكملها عندما أطلق المشتبه به النار عليهم “فجأة ودون سابق إنذار”.
وقالت: “في لحظة انتهت حياة شاب يبلغ من العمر 22 عاما”.
وفي الأسبوع الماضي، أصيب أربعة من أفراد شرطة نيويورك بالرصاص.
وأصيب شرطي بالرصاص في ساقه يوم الثلاثاء عندما اشتبك مع مراهق مسلح. وأصيب رجل شرطة آخر بالرصاص في ساقه يوم الخميس بعد أن أطلق رجل النار من باب منزل كان يجري تفتيشه بحثا عن مخدرات.
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